Aiutare famiglie e animali in difficoltà... basta una bottiglia di vino

La Spezia - La vendita di una bottiglia di vino può fare tanto. Aiutare le famiglie ad acquistare materiale scolastico, garantire una scatoletta di cibo a chi ha un amico a quattro zampe in casa e pochi soldi per mantenerlo e sostenere le persone che gestiscono le colonie di gatti randagi. Da qui parte la nuova iniziativa di Spezia Dinamika e Anta Onlus.

Le due associazioni hanno stretto un accordo con Spezia Vitae che mette a disposizione e imbottiglia il rosso Cipressi prodotto a Montecarlo di Lucca. I prodotti saranno riconoscibili da un'etichetta che riporta i nomi delle realtà coinvolte e dell'attività.

Gli ordini sono già partiti da qualche giorno e hanno già raggiunto la quota di 475 bottiglie prenotate. Ma la staffetta della solidarietà non si ferma e per prenotare la propria bottiglia ci sarà tempo fino al 31 marzo (al numero 3703129825). I fondi ricavati serviranno per acquistare materiale scolastico, di questo se ne occuperà Spezia Dinamika.

"I ragazzi di Spezia Dinamika - aggiunge Gabriele Gentili -, impiegheranno il ricavato della vendita delle bottiglie di vino per supportare le famiglie nell'acquisto di materiale scolastico. Nel lockdown abbiamo donato al reparto di medicina d'urgenza: disinfettanti, spruzzini, snack e quant’altro per chi era ricoverato. Inoltre abbiamo devoluto le iscrizioni associative del 2021 ai frati di Gaggiola acquistando alimenti di prima necessità".



Sul fronte animali: con la pandemia l'autofinanziamento diventa una necessità, perché i numeri delle persone che chiedono assistenza sono cresciuti.

"I gatti ai quali forniamo una scatoletta giornaliera - spiega Raffaele Mele di Anta Onlus - sono triplicati. L'anno scorso erano una quarantina, oggi sono 120. Molti di questi animali fanno parte delle colonie però è aumentato anche il numero delle famiglie che ci chiede aiuto, più di otto. Oltre a donare cibo, paghiamo operazioni urgenti e sterilizzazioni di gatti randagi. Nel 2020 abbiamo garantito e pagato interventi, analisi e sterilizzazioni per una cifra 5mila euro, fatturati. Sono numeri, che nel nostro piccolo ci rendiamo conto che sono cresciuti e ciò è avvenuto con l'inizio della pandemia. Noi facciamo quello che possiamo, ce la mettiamo tutta".

"E' importante il rapporto che abbiamo con Spezia Dinamika e il segretario Gentili - sottolinea il vice presidente di Anta -, perché questa iniziativa conferma la sinergia tra le associazioni che vogliono fare qualcosa per tutti. Siamo giovani e il nostro impegno è per la comunità intera. Proprio con Spezia Dinamika abbiamo già lavorato raccogliendo 1.600 firme per avere i 'fuochi silenziosi' per il Palio del Golfo e Capodanno".

"L'impegno di Anta - conclude Mele - non si ferma e collaboriamo anche con Croce rossa per fornire assistenza anche ha chi ha animali ma non una casa. Quando ci viene richiesto garantiamo scatolette e crocchette ai cani dei clochard".