Airbnb riscuoterà online l'imposta di soggiorno spezzina

Amministrazione verso l'accordo col colosso delle prenotazioni del settore extralberghiero per ridurre al minimo l'evasione fiscale.

La Spezia - Alla Spezia come a Genova e in altre 300 città al mondo. I turisti che prenoteranno un bed and breakfast, una camera o un appartamento pagheranno l'imposta di soggiorno unitamente al prezzo del pernottamento direttamente ad Airbnb, il portale di booking online leader incontrastato nel settore dell'extralberghiero.

Lo ha ribadito ieri sera il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, nel corso della presentazione delle delibere relative al bilancio di previsione e alle modifiche sul regolamento del balzello turistico. Un elemento in più rispetto alle modifiche sull'importo dell'imposta, passata da 1,5 a 2,5 euro, dopo una lunga e faticosa trattativa con le associazioni di categoria (leggi qui).



Dunque il portale Airbnb per l'affitto di case o stanze riscuoterà direttamente online la tassa di soggiorno per conto del Comune, in qualità di agente di riscossione d'imposta, non di sostituto. Una soluzione che sta facendo scuola a livello nazionale, adottata dal capoluogo ligure a partire dal luglio scorso, per la prima volta in Italia.

Nelle intenzioni dell'amministrazione c'è prima di tutto la volontà di ridurre il più possibile l'evasione, ma anche semplificare l'applicazione nei confronti dei turisti e la riscossione del gettito, che sarà versato da un soggetto unico per conto delle decine di strutture spezzine registrate su Airbnb.