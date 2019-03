Aidea un'altra settimana di corsi, eventi e incontri

La Spezia - Calendario ricchissimo nella settimana dell’associazione Aidea che recentemente ha cambiato sede spostandosi in Via Persio.



Il calendario



Lunedì 11 marzo presso liceo Pacinotti ore 14,30-breve corso di preparazione al Dele, certificazione in lingua spagnola, per chi possiede già una cono scienza a livello A2 dello spagnolo.

LUNEDÌ 11 marzo ore 17:00-18:30 inizia un corso breve di INGLESE TURISTICO 8 incontri con madrelingua con cadenza settimanale particolarmente indirizzato a chi si occupa di B&B, case Vacanza, appartamenti ad offerta turistica, alberghi, bar e ristoranti e strutture ricettive in genere. Incentrato sulle principali necessità e tematiche ricorrenti nel campo dell’accoglienza turistico-ricettiva

martedì 12 marzo alle ore 15,45 presso L. Classico L. Costa piazza Verdi per il corso di

Storiadell’arte, avrà luogo incontro tenuto da Giovanna Riu, critico d’arte sul tema Arte e politica, il dibattito culturale nel periodo postbellico

martedì 12 marzo ore 17.15 presso L. Classico per il corso di Storia contemporanea

a cura di Vanda Cosimi, studiosa di cultura ebraica, avrà luogo una conversazione su Ebraismo

MERCOLEDÌ 13 marzo per Letteratura a cura di Lorenzo Baruzzo Il tempo perduto. Altre indagini su Proust. Letture scelte e commentate dai volumi della Recherche

GIOVEDÌ 14 marzo ore 16.00 presso L. Classico, per filosofia: Aristotele, come ti sistemo la verità sul mondo, Dio, l'uomo, per duemila anni. Si parlerà della spiegazione metafisica del divenire, la concezione cosmologica e teologica di Aristotele, nonché dei requisiti necessari per acquisire virtù e felicità, a cura di Patrizia Fattori, docente di storia e filosofia.

VENERDÌ 15 marzo, alle ore 15, quarto appuntamento di Percorsi d’autore: passeggiate e visite culturali alla riscoperta dei quartieri della vecchia Spezia, con protagonista il gruppo dialettale "La n'è mai tròpo tàrdio". E’ la volta del quartiere di piazza della Cittadella o di Sant’Antonio: storia, architettura, curiosità e poi … tutti nella sala del CameC per la proiezione di diapositive e la recitazione di componimenti dialettali di autori locali INGRESSO LIBERO

Quartiere della Cittadella, area oggi intorno alla Banca d'Italia dove era situata l'antica chiesa di Sant'Antonio che venne abbattuta all'inizio degli anni Trenta dello scorso secolo. Era una delle chiese più antiche della Spezia e già dal 1399 accoglieva la Confraternita di battuti, o flagellanti, intitolata al santo. Mai più ricostruita, dell'antica chiesa resta la memoria solo nella targa di una viuzza sotto il cubo di marmo nero della Banca d’Italia.

Appuntamento alle h 15.00 davanti alla Chiesa di Santa Maria Piazza Beverini. In caso di condizioni atmosferiche avverse, l’incontro avverrà nella sala del Camec con proiezioni di immagini e lettura di testi. E’ gradita la prenotazione info 3339503490 - 3297462081 info@aidealaspezia.org.

Progetto Università di Strada, progetto di carattere nazionale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cura di Aidea,

Venerdì 15 marzo, alle ore 17,30 inaugurazione della nuova sede Aidea via Persio 27



Informazioni Segreteria: V. Persio, 27,La Spezia/ iscrizioni mart., giov, h 10-12; lun., merc., giov, vener. h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 info@aidealaspezia.org

Corsi riservati ai soci. associandoti potrai partecipare ai corsi al solo costo del rimborso spese