Aidai si riunisce alla Spezia, una giornata di studio

La Spezia - Sabato 27 Ottobre in Sala Dante alla Spezia, AIDAI Liguria propone un convegno dedicato a “ADHD: aspetti multidimensionali ed evolutivi, dalla diagnosi alla personalizzazione del piano di trattamento”. L’Associazione Italiana Disturbi Attenzione e Iperattività è un’organizzazione costituita da operatori clinici (medici e psicologi) e addetti al mondo della scuola (insegnanti e pedagogisti) coinvolti nel problema di una sindrome molto confusa soprattutto in Italia, definita dalla sigla DDAI (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, più nota con l’acronimo inglese ADHD).



Programma



8:15 – 8:45



Apertura e registrazione dei partecipanti



8:45-9:30



“Linee Guida per l ‘ADHD in Italia”



Dott. M. Margheriti – Presidente AIDAI, Direttore Centro Sabbadini Perugia



9:30 – 10:15



“ADHD: modelli attentivi esecutivi e ricadute sulla diagnosi e sui trattamenti”

Prof. F. Benso – Referente scientifico Aidai Liguria, Polo M.T. Bozzo, Dipartimento di Scienze della Formazione Università di Genova



10:15 – 11:00



“ADHD, disturbi della condotta e bullismo ”



Dott. L. Luccherino – Neuropsichiatra Infantile, Direttore Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile AUSL Toscana Sudest Arezzo



11:00 – 11:15 Coffee Break



11:15 – 12:00



“Il viaggio degli Argonauti dal training autoregolativo di gruppo al lavoro in classe” Dott.ssa M. Rigo – Psicologa e Psicoterapeuta – Socio Airipa e Aidai Veneto



12:00 – 12:45



“PTT – Parent Teacher Training: sperimentare interventi psicoeducativi integrati”



Prof. G. Daffi – Università Cattolica del Sacro Cuore Milano – Brescia, NPI Spedali Civili di Brescia



12:45 – 13:00 Dibattito 13:10 – 14:15 Pausa Pranzo



14.15 – 15.45.



SALA DANTE



“Game Trainer: Funzioni esecutive in gioco”



Prof. G. Daffi – Università Cattolica del sacro Cuore Milano – Brescia, NPI Spedali Civili di Brescia

Dott.ssa Mulas – Insegnante scuola primaria, Pedagogista clinico, Game Trainer



Nh Hotel

“Motricità Cognitiva: l’allenamento cognitivo attraverso il motorio in situazione individuale e di gruppo ”

Dott.ssa E. Benso – Socio fondatore ANCRI

Dott.ssa C. Tornatore – Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Alassio Salute,



15.45-17.15



SALA DANTE

“Strategie di mindfulness nel trattamento dell’ADHD”



Dott.ssa Buchignani – Psicologa Psicoterapeuta



Nh Hotel

“Attivazione attentiva e autoregolazione per soggetti con ADHD”

Prof. M. Barduco – Docente presso Facoltà di Scienze Mediche, Farmaceutiche e Scienze Motorie Università Di Genova, Preparatore atletico



17:15 – 17:45 SALA DANTE



Compilazione domande ECM



17:45 – 18:45

SALA DANTE

Riunione Associativa AIDAI Liguria 2018