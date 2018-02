Ai Vicci primo incontro della comunità "Casa sulla roccia"

La Spezia - C'è anche alla Spezia, anche se forse non sono in tanti a saperlo, una “Casa sulla roccia”. Si tratta di una comunità educativa ed assistenziale per minori in difficoltà, sorta nel quartiere della Chiappa e collegata con la Caritas diocesana nella persona del presidente Matteo Roy. Proprio nell’ambito delle attività già avviate, gli operatori hanno maturato l’idea di guardare al territorio, affinché possa esserci uno scambio di risorse ed un confronto aperto con le famiglie, attraverso la scuola e le parrocchie.



Questo potrà avvenire sui temi dei giovani, sull’importanaza dell’educare, sulla difficoltà odierna di proporre modelli controcorrente. In tal modo. la “Casa sulla roccia”, facendo onore al suo nome, può divenire una risorsa che dialoga al meglio con le altre agenzie educative. Rappresenta uno stimolo in tale direzione anche il periodo di preparazione al Sinodo dei vescovi 2018, dedicato al tema dei giovani: una preziosa occasione per riflettere su quanto la generazione adulta attuale senta la responsabilità di concorrere alla formazione delle nuove generazioni, ponendosi la domanda sul modello di vita da trasmettere.



Sul tema era in qualche modo intervenuto il vescovo Luigi Ernesto Palletti nell’omelia tenuta, in ottobre, per l’apertura dell’anno pastorale, in cui aveva sottolineato l’importanza della comunione e della testimonianza: senza questi presupposti, il fare si traduce infatti in semplice operosità, facendo perdere di vista la motivazione profonda: essere creature in cammino per costruire insieme il Regno di Dio.



Su queste basi, la “Casa sulla roccia” sta organizzando una serie di incontri, il primo dei quali si terrà martedì 20 febbraio alle 20.30 nei locali della parrocchia di Santa Rita, ai Vicci. La psicologa Anna Maria Bertola parlerà sulla “Responsabilità verso le nuove generazioni”. Collaborano all’iniziativa la Caritas diocesana, la Pastorale della famiglia, la Pastorale giovanile, la Pastorale della salute. Tutti saranno invitati.