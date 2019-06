Agli Orti di San Giorgio si parla di sviluppo sostenibile

La Spezia - La cooperativa bLEAF in collaborazione con l’associazione Orti di San Giorgio propone un incontro aperto per parlare dell’importanza di creare nuove sinergie per favorire lo sviluppo sostenibile, promuovendo la cultura dell’efficienza energetica. Per l’occasione verranno aperti al pubblico gli orti del Parco delle Clarisse: saranno presenti i volontari dell’associazione per seguire i visitatori, la giornata si concluderà con un intervento sulla coltivazione degli ortaggi secondo il metodo bio.



Programma



17:00

APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ORTI URBANI - istruzioni per l'uso a cura dei volontari dell'associazione OSG

17:15

INCONTRO CON LA COOPERATIVA BLEAF - creare nuove sinergie per uno sviluppo sostenibile del territorio

18:15

INCONTRO CON LA DOTT.SSA AGRONOMA ROBERTA TONFONI - coltivare ortaggi in cassone con metodo bio