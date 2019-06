Agli Orti di San Giorgio arrivano gli eventi di Fitness estivo

La Spezia - L’associazione Orti di San Giorgio organizza da giugno a settembre un calendario di attività ludico-sportive per bambini, adulti e anziani in collaborazione con il Comune della Spezia e le palestre e associazioni che stanno dando la loro disponibilità. Nella bozza di calendario – da completare a breve con altre discipline come pilates e difesa personale femminile – figurano già corsi di yoga (all’alba e verso il tramonto), ginnastica dolce e aerobica (mattina e pomeriggio) : c'è ancora spazio per associazioni, club e palestre che volessero proporsi, basta scrivere sulla pagina Fb degli Orti di San Giorgio o scrivendo una mail a ortidisangiorgio@ gmail.com. A chi invece vuole frequentare i corsi è richiesto unicamente il tesseramento (10 euro l'anno) all’associazione Orti di San Giorgio per motivi assicurativi, mentre ogni lezione costerà 5 euro per rimborso spese, anche in questo caso per iscriversi basta scrivere su FB, mandare una mail o contattare il 349.6478400 per ricevere via WA il calendario settimanale. L’accesso ai corsi che saranno tenuti nella piana del Cavaliere è dal cancello superiore (sotto il castello). Nel parco è aperto dalla mattina alla sera il punto di ristoro “Il Poggio”, per colazioni, spuntini e aperitivi. Meteo permettendo l'attività settimanale entrerà a pieno regime dalla prossima settimana, ma già in questa si svolgeranno le prime lezioni aperte a tutti gli interessati