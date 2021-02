La Spezia - E' stato pubblicato sul sito aziendale di Atc Esercizio l'aggiornamento del libretto orario dal 1° febbraio 2021.

La modifica principale, ma non l'unica, è che è stata anticipata alle 9 la corsa delle 9.07 da Biassa e modificata la linea 22 per il prolungamento di tre corse sino a Romito.



Per scaricare il nuovo libretto clicca qui.