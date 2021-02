Aggiornamento online per i maestri cattolici

La Spezia - L’Associazione italiana maestri cattolici della Spezia invita tutti i docenti a un incontro online di aggiornamento che si terrà giovedì prossimo alle 17, con lezione della docente Cristina Giuntini. L’incontro, gratuito, avrà per tema “La valutazione nella scuola primaria”. Per informazioni e per iscrizioni scrivere a aimcoristano@gmail.com. L’iniziativa è infatti organizzata dalla sezione di Oristano dell’associazione, ma grazie alla trasmissione a distanza potrà essere seguita anche alla Spezia e altrove.