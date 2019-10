Agenti di commercio e immobiliari, ultimi posti per il corso

La Spezia - Ultimi posti per iscriversi al corso per diventare agente rappresentante di commercio. La possibilità di esercitare un mestiere presentando a terzi un prodotto o una ditta è una delle professioni più richieste e di grande e antica tradizione. Farlo con cognizione, professionalità e conoscenza degli obblighi da rispettare è invece un dovere che l'operatore deve sempre seguire, per il proprio bene, quello dei clienti e dell’azienda di cui è promotore. Le lezioni, che si svolgeranno nella sede centrale dell’associazione spezzina, in via Fontevivo 19f, saranno tese a formare i rappresentanti di commercio del futuro, in qualunque campo essi decidano di operare. Ultimi posti anche per prendere parte al corso propedeutico obbligatorio all’esame per l’iscrizione al ruolo camerale di mediatori – agenti immobiliari. Le lezioni si svolgeranno alla Spezia, nella sede della Confcommercio, in Via Fontevivo 19/F. Il corso si rivolge a tutti coloro i quali vogliono intraprendere un’attività imprenditoriale autonoma nel settore dell’intermediazione immobiliare;

Per ricevere maggiori informazioni e per iscriversi è possibile contattare la signora Silvia D’Elia al recapito telefonico 0187 5985101 oppure all'indirizzo di posta elettronica segreteria@confcommerciolaspezia.it