Agata: "Polucci punto di riferimento per tutta la comunità democratica spezzina"

La Spezia - "È con profondo dolore che ricevo la notizia della scomparsa di Franco Polucci, storico tesoriere provinciale del Partito Democratico della Spezia. Franco è stato protagonista di stagioni importanti, restando sempre un punto di riferimento per tutta la comunità democratica spezzina, che oggi si stringe in un comune cordoglio, con il pensiero rivolto alla sua cara famiglia, un sentimento a cui anch'io mi unisco con sincera partecipazione e commozione". Così Ilario Agata, candidato consigliere alle prossime elezioni regionali per il Partito Democratico e sindaco uscente di Levanto, per ricordare il compianto Franco Polucci, storico tesoriere provinciale di Via Lunigiana.