Afflusso regolare al Pronto soccorso, Viale: `Adottato un sistema efficace`

La Spezia - “Il Piano predisposto per far fronte ad eventuali emergenze nei Pronto soccorso liguri in questi giorni di festa sta funzionando e il sistema regge. E' doveroso rispettare e ringraziare i medici, i sanitari e il personale di tutti i servizi a supporto dell'emergenza, che con dedizione stanno svolgendo il loro prezioso compito in questi giorni di festività natalizie, garantendo sicurezza e tranquillità ai cittadini: grazie a loro, il nostro sistema di risposta alle emergenze è risultato quest’anno al primo posto a livello nazionale per tempestività”. Così la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale nel giorno della vigilia di Natale, superata senza crisi del sistema delle emergenze grazie al Piano predisposto da Regione Liguria insieme ad Alisa e al Dipartimento interaziendale regionale per l’emergenza e urgenza, con grande meticolosità per ciascun ospedale, così da riuscire a rispondere al grande afflusso caratteristico di queste giornate consecutive di festa. Alla Spezia non è stato registrato alcun iperafflusso con ricoveri regolari.

“I nostri operatori – aggiunge la vicepresidente Viale - sono pronti ad affrontare anche la giornata di domani, in cui sono attesi numerosi accessi: l’nvito che rivolgo ai cittadini è quello di rivolgersi in prima battuta ai medici di famiglia reperibili o alla guardia medica, recandosi al Pronto soccorso sono in casi di emergenza”.