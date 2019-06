Affido familiare, la campagna di sensibilizzazione del Comune prosegue con “Istant Family”

La Spezia - Secondo appuntamento venerdì 21 giugno alle 18 al cinema Nuovo (via Colombo, 99) con la proiezione, ad ingresso gratuito, del film “Istant Family”; incontro inserito nella campagna di sensibilizzazione promossa dai Servizi Sociali del Comune della Spezia volta ad incentivare e far conoscere la pratica dell’affido familiare.



“Istant Family” racconta la storia di Pete e Ellie che vivono e lavorano insieme: ristrutturano case, le abitano, le rivendono. Sono una coppia felice, ma capiscono che è il momento di diventare genitori: anziché seguire la via tradizionale, sceglieranno di Prendere in affidamento dei bambini con una storia famigliare disastrata e per questo non possono stare più con i loro genitori naturali.. Finiranno per portarne in casa tre: la teenager Lizzy e i suoi fratellini, Juan e Lita.



Ulteriori appuntamenti sono in programma per quest’anno. Saranno, infatti, organizzati incontri sul territorio eventi ed attività culturali e ludico ricreative sul tema, rivolte alla cittadinanza.



La finalità ultima della campagna di sensibilizzazione è quella di far leva sul patrimonio valoriale della comunità, ampliando gli itinerari di cooperazione solidale, creando un circuito di impegno virtuoso di cui i cittadini, sia singolarmente, sia come famiglia sono i principali protagonisti.