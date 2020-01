Affido famigliare... l'arte di accogliere

La Spezia - Uno sguardo carico di umanità e speranza, una serie di tematiche sociali importanti all'interno di un film di animazione, saranno la base di partenza dell'incontro “InformAzione e SensibilizzAzione dell'affido familiare”.



a cura dei Servizi Sociali del Comune della Spezia (Centro Affidi) e dell'Ufficio diocesano di Pastorale famiglia che si terrà il giorno 10 gennaio alle 17.30 presso il Salone di Teleliguriasud alla Spezia.



La scelta dell’adozione e dell’affido esprime una particolare fecondità dell’esperienza coniugale; sono espressione alta di un amore familiare che s’impegna a restituire dignità filiale a chi,per le più varie ragioni, ne è stato privato (ci ricorda Papa Francesco nell'Amoris Laetitia)



Così leggiamo nella brochure informativa a cura della dott.ssa Concetta Versi, Responsabile gruppo affido del Distretto SocioSanitario 18 e Tutela Minori del Comune della Spezia: “Fare affido equivale a donare: donare ai più piccoli parte del proprio tempo, delle proprie energie, del proprio spazio, della propria famiglia. Quando la funzione di protezione e cura dei genitori viene meno entra in aiuto l'affido familiare cioè un affiancamento ai compiti di cura della famiglia o una necessaria misura di tutela per garantire al bambino un contesto sicuro in cui crescere (…)”.



Per far conoscere questa esperienza alla comunità locale è stata chiesta la collaborazione dell'Ufficio diocesano di Pastorale famigliare e la disponibilità dei Vicariati Urbani I e II nell' organizzazione di un incontro dedicato alla promozione e sensibilizzazione all'affido familiare.



L’obiettivo è promuovere il valore sociale dell'affido familiare (ancora poco conosciuto) cioè l’avventura di accogliere in casa bambini che hanno alle spalle una famiglia con difficoltà, a volte temporanea, a volte per più tempo.



E' un occasione per avere un primo approccio al tema dell'accoglienza e per essere adeguatamente informati su un tema così delicato e importante.



Per informazioni: 348 5486820 oppure 328 5834990.