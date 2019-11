Affidi familiari, calano le spese ma servono più operatori

La Spezia - Nel settore che si occupa dell'affido familiare servono nuove unità. E' quanto emerso dalla Commissione consiliare tenutasi nel pomeriggio a Palazzo civico a seguito dopo la discussione in consiglio comunale dopo la "bufera Bibbiano" che oltre a sconvolgere il Paese ha fatto attivare i consiglieri di Cinque stelle e Lega per approfondire il tema (leggi qui). Dopo il dibattito in consiglio, la IV commissione si è riunita per farsi spiegare dagli addetti ai lavori come funziona il sistema affidatario. Tante le domande poste dai commissari, in particolare da Saccone che per un momento è uscita dall'aula dopo una breve discussione con il presidente Frascatore, e nel corso della seduta è stato fatto un punto della situazione dalla dirigente dei Servizi sociali Stefania Branchini, da Concetta Versu che opera nel settore degli affidamenti e dall'assessore Giulia Giorgi.

Il tema dell'affido familiare è molto delicato e più volte è stato sottolineato che si opera nell'assoluto rispetto dei minori coinvolti soprattuto quando si tratta di allontanarli dalle famiglie d'origine. "Ognuno ha le proprie competenze - hanno sottolineato Branchini e Versu - gli operatori sono esposti a rischi continui. Recentemente alcuni sono stati vittime di aggressione. Dobbiamo ricordarci che quando si arriva ad un provvedimento simile è come se fosse un blitz".

Nell'elenco delle competenze Branchini ha spiegato anche che: "Investire su questo servizio affidi ha un valore strategico per il Comune però attualmente lo stiamo facendo utilizzando degli assistenti sociali che non sono incardinate nel servizio. Ci siamo dovuti rivolgere al privato, ad una cooperativa che gestisce assieme a noi il servizio. L'intenzione sarebbe internalizzare questa parte perché abbiamo bisogno di unità. Stiamo cercando di farlo perché non si può rinunciare ad un ruolo sull'operatività di tutti i giorni".

"A partire dal 2018 -ha detto l'assessore Giorgi - abbiamo attivato politiche precise per trovare famiglie affidatarie. Ci siamo riusciti e rispetto al passato si sono aggiunte 20 famiglie. Inoltre abbiamo cercato di produrre percorsi sempre più mirati per far comprendere, a chi sceglie l'affido, se sia la strada giusta. Abbiamo prodotto anche materiale informativo e promosso i servizi sia sul web tramite il sito del Comune e i canali social".

Riguardo al servizio e ai costi Concetta Versu ha illustrato il trend degli ultimi anni: "La spesa per le strutture negli ultimi anni è stata di 1milione 400mila euro per il 2016, nel 2017 la spesa è stata di 1milione e 211mila euro, i dati a novembre 2018 attestano una spesa di 1milione 166mila euro. Un trend di spesa in netta diminuzione".

Nel 2016 sono andati in affidamento 52 bambini, 41 nel 2017 e 32 nel 2018. Riguardo ai rientri in famiglia si è verificato 1 caso nel 2016, quattro l'anno successivo e nessuno nel 2018.