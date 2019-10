Affidati i lavori per il parcheggio a servizio della nuova Beghi

La Spezia - Si avvicina la realizzazione del parcheggio nell'area compresa tra Via del Canaletto e Via Carducci, dove sino a qualche anno fa era la sede di Atc Esercizio. Si tratta di un'area di sosta concepita a servizio della nuova biblioteca Beghi e del vicino padiglione per spazi espositivi dell’area ex Fitram, che saranno raggiungibili attraverso il tunnel che passa sotto Via Carducci.



Nei giorni scorsi gli uffici comunali hanno affidato l'appalto per la realizzazione del parcheggio al consorzio Con.co.s. società cooperativa di Sant’Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, azienda che, tra le 12 che hanno preso parte alla gara d'appalto, ha presentato l'offerta economica migliore.

L'amministrazione comunale aveva stanziato una somma pari a un milione di euro, ma il ribasso del 30,040 per cento sull'importo dei lavori (appena inferiore aella soglia dell’anomalia del 30,66120 per cento) ha portato ad affidare i lavori per una spesa di 753.783 euro.