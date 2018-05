Affidare al caso le scelte rende imprevedibile la quotidianità

La Spezia - La quotidianità degli italiani è caratterizzata da continue scelte. Cosa mangiare a pranzo o a cena, film da guardare in televisione, programmi per il fine settimana, quali capi d’abbigliamento utilizzare e tantissime altre decisioni. Capita di frequente di esprimersi in grandi decisioni o in grandi propositi che potrebbero cambiare radicalmente la vita: cambiare nazione, casa, lavoro, scegliere il nome dei figli. Molto spesso però, prendere decisioni è difficile ed è più facile far scegliere al caso. Basta un giro della roulette, come ce ne sono tante online che simulano i casinò tradizionali e che potrebbero aiutare nel quotidiano.



Il successo di questo sistema è riconducibile anche a tutta la serie di giochi televisivi che hanno avuto tanto successo negli anni scorsi e che affidano la differenza tra vittoria e sconfitta solo al caso. È possibile aggiungere anche un pizzico di divertimento al processo decisionale e riflettere con chiarezza e al contempo con spensieratezza per modificare le proprie abitudini. Nel caso di un cambio di carriera, se il puntatore della roulette dovesse terminare la propria corsa su una professione per cui non si prova un’attrazione viscerale, probabilmente bisognerà interrogare ancora il caso, a prescindere dal motivo per cui in passato è stata presa in considerazione. In questo caso, la ruota della fortuna è uno strumento che può aiutare nel processo decisionale, ma non possono essere considerate come veri e propri oracoli.



Non si tratta di un fenomeno sporadico, ma sempre più diffuso anche nelle realtà aziendali. Basti pensare che la cosiddetta gamification è un processo apprezzato in Italia ma soprattutto all’estero. La ruota della fortuna può “aiutare” persino al ristorante. Per aiutare le scelte dei clienti o affidare al caso l’accoppiata tra cibi pregiati e costi potrebbe rendere elettrizzante ed emozionante anche una cena qualunque. Ovviamente, come per qualsiasi altro gioco d’azzardo, bisogna accettare sia grandi perdite che vittorie inaspettate, ma in entrambi i casi in gioco non ci saranno soldi veri in palio ma un imprevedibile evoluzione per un pasto in compagnia. Un’altra variante interessante potrebbe lasciar decidere al caso chi pagherà il conto. Chiedendo ad un cameriere di estrarre a caso carte di credito da un sacchetto, l’ultima rimasta “condannerà” il commensale al pagamento. In questo modo crescerà la suspense per il risultato, ma come nel caso precedente l’importante, sia in caso di vittoria che di sconfitta, resta sempre l’accettazione dell’esito.



L’origine di questa tipologia di giochi non è conosciuta, ma negli ultimi 20 anni la sua diffusione è stata sempre crescente, forse solo per una maggiore propensione al rischio durante i periodi difficili. Il binomio tra il rischio e il desiderio di mangiare fuori casa senza mangiare spinge sempre più persone ad interrogare la sorte e lo stesso successo potrebbe avere far decidere alla sorte i prezzi dei piatti presenti sul menù. Anche questa “variazione sul tema” è stata molto apprezzata da chi frequenta abitualmente i ristoranti anche a fronte di strane combinazioni, di piatti molto speziati o di pietanze insolite e al contempo ricercate. In questo caso la “gamification al ristorante” potrebbe essere un buon motivo di svago tra amici o cementare i rapporti lavorativi all’interno di un team in azienda. Gioco e gastronomia sono infatti un binomio molto apprezzato e la formula è collaudata da migliaia di persone al giorno. Una proposta diversa per un ristorante o un nuovo divertimento per una festa, la cui deriva casuale potrebbe essere apprezzata in pieno da ospiti abituati a divertirsi in modo non convenzionale.