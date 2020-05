Adottare un orto? Alla Spezia si può

La Spezia - Adottare un orto. Per la prima volta in Liguria e alla Spezia un'azienda agricola di Montalbano Isola mette in piedi questa curiosa iniziativa. L'azienda in questione si chiama Cerrolungo, a due passi e ha chiamato il progetto “Buon Orto”.

Valeria Federici, socia dell’azienda agrituristica Cerrolungo, che già produce vini naturali, olio e confetture, ha pensato di creare dei piccoli orti personali e dare l’opportunità a chi vorrà sostenere questo progetto green di portare in tavola frutta e verdura di stagione appena raccolti.

“Questa grave emergenza ha riavvicinato tutti alle cose quotidiane e ai piccoli piaceri di una volta e così – spiega Valeria -, con la collaborazione di un’amica, Ilaria Mazzilli, abbiamo ideato il progetto “adotta un orto” anche per consentire alle persone di condividere un angolo di campagna e riscoprire il territorio in cui viviamo mettendo a disposizione, con un piccolo abbonamento, per chi vorrà partecipare un orto di circa 30 mq. Penseremo noi alla semina e alla cura delle piante, e chi vorrà partecipare potrà decidere se venire a raccogliere personalmente i prodotti e passare così qualche ora a contatto con la natura nel nostro agriturismo, oppure potrà decidere di farli raccogliere a noi e aspettarli comodamente a casa”.

Il “Buon orto” è un orto sinergico che cerca di mantenere il terreno in equilibrio attraverso la consociazione delle colture.

“Per questa prima stagione insalata, zucchine, peperoni, melanzane, pomodori, basilico e erbe aromatiche, fragole e meloni – prosegue Valeria - i primi raccolti saranno pronti a giugno”. Per scoprire tutto il mondo legato a “Buon orto” e Cerrolungo è possibile scrivere alla mail info@cerrolungo.it.