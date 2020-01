Adolescenti, adulti e anziani. Tre progetti sanitari per "visitarli" tutti

La Spezia - Tre progetti che mettono a sistema i medici di medicina generale e gli specialisti. Tre progetti che puntano ad implementare la prevenzione disincentivando i ricoveri. Con una popolazione totale di quasi 217mila persone Asl 5 ha attivato tre percorsi presentati oggi nella sede della dirigenza in Via Fazio.

“Tutti i medici si sono adoperati in per realizzare progetti che possano coinvolgere potenzialmente a partire dalle fasce di età postuma a quella pediatrica - ha spiegato la direttrice sanitaria Antonietta Banchero -. Lo scopo primario è quello di migliorare la qualità della vita della popolazione”.

“Progetto di condivisione percorsi Afa” seguito dal dipartimento Cure primarie, “Progetto prevenzione urologia per adolescenti e giovani adulti Asl 5” e “Progetto per la presa in carico delle fragilità in Asl 5: ruolo e compiti della medicina generale” sono le denominazioni dei percorsi finanziati dal fondo del governo clinico della Medicina generale che in totale cuba 450mila euro.

Per la direttrice socio sanitaria Maria Alessandra Massei: “Tra il 2018 e il 2019 abbiamo lavorato su una maggiore integrazione dei 162 medici di Medicina generale presenti nei tre distretti sociosanitari. Ne sono nati questi tre percorsi realizzati in autonomia dalla rete che si è stretta tra i medici di famiglia e gli specialisti. L’obiettivo, in particolare per le persone over 65 (alla Spezia sono 58mila 741, ndr) e i nuclei familiari unipersonali sempre over 65, sul territorio sono 18mila 579, per garatntire loro una migliore qualità della vita”.

Il progetto di condivisione Afa e quello per la presa in carico della fragilità in Asl 5 sono stati illustrati dai medici che li hanno curati in prima persona: Marco Santilli direttore di Dipartimenton di cure primarie e Alessio Romeo di Medicina generale.

“Con il percorso Afa - ha spiegato Santilli – puntiamo ad una maggiore inclusione degli anziani che sono a rischio chiusura sociale e solitudine. Siamo davanti ad un progetto innovativo, condiviso per incentivare l’attività fisica. Gli utenti potranno partecipare a gruppi di lavoro omogenei ed eseguiranno esercizi mirati al miglioramento delle condizioni psicofisiche rispetto a ciascuna patologia. Gli esercizi hanno le stesse finalità di quelli proposti nei corsi di ginnastiche dolci ciò che rende particolare l'attività è la gradualità del carico di lavoro, l'adattamento alla patologia e al suo stadio di sviluppo, l'attenzione ad eventuali controindicazioni o esigenze specifiche di un soggetto, Il Medico di Medicina Generale potrà favorire il Progetto Afa facendo opera verso i propri pazienti conoscitiva e divulgativa dei percorsi certificando contestualmente l'idoneità del soggetto a partecipare”.

Nel progetto dedicato alle fragilità il dottor Romeo ha spiegato: “Passeremo da un’attività di medicina di attesa ad una di iniziativa. L’obiettivo principale che si pone questo progetto è quello di raccogliere dati e informazioni. Si tratterà di uno screening globale, in questo modo aumentano le possibilità di intercettare tutta la popolazione dai giovani fino agli over 75. I destinatari sono persone 'fragili' della Provincia della Spezia di età maggiori di 75 anni, con più patologie bevi, residenti al proprio domicilio, con capacità di svolgere le attività del quotidiano, ma a rischio medio-elevato di complicanze e di perdita dell'autonomia, a seguito di episodi di patologie influenzali o episodi neurologici lievi o di scompenso cardiaco. Persone disabili adolescenti o giovani adulti che desiderano intraprendere un percorso di vita indipendente, con genitori anziani. Persone invisibili al sistema ASL 5 e che vivono in condizioni precarie”.

Occhi puntati anche sugli adolescenti che hanno terminato il percorso pediatrico. L’Asl, in questo caso, rivestirà il ruolo che un tempo era ricoperto dalla visita di leva.

“C’è ancora molta ritrosia da parte degli uomini a farsi visitare - ha spiegato il dottor Enrico Conti direttore della struttura complessa di Urologia al Sant’Andrea della Spezia - sono tantissimi i giovani e meno giovani, che con l’abolizione della visita della leva militare, non si sono mai sottoposti a controlli anche dell’apparato genitale. Con questo progetto i medici di famiglia faranno un primo screening in ambulatorio con un questionario redatto assieme agli specialisti e in base a quello potranno consigliare i ragazzi su come procedere”.

“Approfitteremo di questo progetto - ha aggiunto il dottor Francesco Pardini, medico di Medicina generale – anche per avvicinare i ragazzi ai corretti stili di vita anche in ambito sessuale, ci saranno dunque occasioni in più per fare educazione sanitaria”.