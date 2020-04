Adoc: "Servizio Atc insufficiente, ci sono anziani che non possono andare dal medico"

La Spezia - In questi giorni stanno arrivando numerose segnalazioni telefoniche all' Ass.ne ADOC UIL spezzina circa la soppressione in alcune località della provincia del servizio di trasporto pubblico. Già circa un mese fa è emersa a mezzo stampa la preoccupazione per l'applicazione dell'orario festivo in merito al trasporto pubblico locale in quanto , di fatto, con tale decisione le località per le quali non erano previste corse durante tale periodo sarebbero rimaste prive del servizio. All'epoca veniva auspicato che sarebbe stato mantenuto il servizio minimi essenziale, come previsto dalla Carta dei Servizi in tutte le località della provincia. Purtroppo così non è stato: pertanto, in qualità di Presidente dell'ADOC della Spezia ho subito contattato i vertici di ATC per segnalare la problematica e chiedere il ripristino del servizio, almeno nelle fasce orarie essenziali, in tutte le località che ne sono rimaste prive. Ci sono persone anziane che sono impossibilitate a recarsi dal medico, in farmacia e a fare la spesa senza considerare le difficoltà per chi, come in Fincantieri, ha ripreso la propria attività lavorativa. Sono stata rassicurata sul fatto che la problematica sarà portata alla Provincia, organo competente in tal senso, al fine di poter dare delle risposte alle richieste da me presentate. Mi auguro che l'interessamento dell'associazione possa contribuire alla risoluzione della problematica vista anche l'imminenza della fase 2. Ulteriori disservizi, è bene sottolinearlo, renderebbero peraltro vane le campagne degli ultimi anni atte a incentivare i mezzi pubblici per raggiungere il centro città con conseguente aumento delle problematiche legate e alla mobilità e all'inquinamento.



Elisabetta Sommovigo, presidente Adoc Uil La Spezia