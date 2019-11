Adeguamento sismico, tocca alle scuole di Via Napoli

La Spezia - Continua il programma di adeguamenti strutturali e antisismici agli edifici scolastici spezzini. Sulla base di alcune dettagliate verifiche sismiche realizzate è emerso che l’edificio, attuale sede della Scuola Primaria Statale “Edmondo De Amicis”, della Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “Vittorio Alfieri”, oltreché del Centro Provinciale Istruzione Adulti della Spezia, deve essere sottoposto ad interventi per il miglioramento/adeguamento sismico come richiesto dalle “Norme tecniche per costruzioni”.



Approvato dunque ufficialmente il progetto definitivo relativo al miglioramento sismico del complesso scolastico di via Napoli. Anche il piano rialzato dell’edifico sarà inoltre oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria, già programmato da tempo, atto al trasferimento della scuola dell’infanzia di Via Firenze, che rientra nel più ampio progetto di riqualificazione sociale e culturale del quartiere Umberto I. Così, per evitare il rischio di esecuzione contemporanea nello stesso edificio di lavori riferiti a due appalti diversi, si è ritenuto opportuno procedere con un unico appalto.



Il progetto vale 1 milione e 300mila euro: si realizzeranno il consolidamento delle murature interne, dei solai del piano terzo e di copertura,verranno inserite cerchiature metalliche, per poi predisporre la realizzazione di intonaco armato. Al piano rialzato invece verranno apportate modifiche al sistema degli accessi (dall’esterno e tra diversi spazi all’interno), prevedendo la trasformazione in porta di ingresso di una finestra esistente con prolungamento dell’attuale “ballatoio” per consentire l’accesso dalla quota del cortile.