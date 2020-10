Adeguamento sismico e cappotto termico, approvato il progetto di fattibilità per la primaria di Via Sardegna

La Spezia - Fra le "pratiche" di giunta affrontate questa mattina c'è anche la delibera al progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante la realizzazione dell’adeguamento sismico e del cappotto termico per l’efficientamento energetico della scuola primaria di via Sardegna, in località La Pianta. Il progetto è inserito nel Piano delle Opere Pubbliche 2020-2020 e comporterà una spesa di 1.283.623 euro, finanziata per 100 mila euro con contributi privati e per l’importo restante con mutuo flessibile. "L’impegno sull’edilizia scolastica è sempre stato massimo fin dall’insediamento, prova ne siano i 6 milioni di euro stanziati per l’antisismica – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini –. A seguito di un più approfondito sopralluogo abbiamo deliberato di intervenire ulteriormente sull’antisismica. Un’attenzione doverosa e ulteriore per la sicurezza di studenti e lavoratori".



"Proseguiamo - spiega l’assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi - nell’impegno di investire sulla conservazione del patrimonio cittadino garantendo sicurezza agli studenti delle nostre scuole. Oltre aver investito 6 milioni di euro per l’adeguamento sismico di altri plessi scolastici, abbiamo deciso di investire anche nella scuola di via Sardegna, per renderla sicura e confortevole, a misura di studenti e insegnati. La sicurezza nelle scuole è per noi una priorità assoluta, i nostri giovani sono il nostro futuro".