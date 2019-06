Addio mastelli nei quartieri Colli, Umbertino e Ospedale

La Spezia - Per 672 numeri civici, nei quartieri Colli, Umbertino e Ospedale dal 12 agosto si dirà "addio ai mastelli. Verranno posizionate, infatti, tre nuove isole zonali e di fatto il porta a porta verrà cancellato. Questa mattina in Comune è stata data l'ufficialità e presentato il calendario di comunicazione. Per le nuove isole la sperimentazione partirà dal 29 luglio ed entreranno in funzione ad accesso controllato. Per accedere alle Isole Zonali sarà necessario utilizzare La Spezia Ecocard.

“Dopo un anno, miglioriamo ancora il sistema di raccolta differenziata in alcune zone dei Colli, dell’Umbertino, dell’Ospedale - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - il cambiamento della raccolta differenziata è stato uno dei primi provvedimenti che abbiamo preso appena insediati vista l’urgenza con cui i cittadini chiedevano giustamente una maggiore pulizia e decoro. Eravamo all’ascolto della cittadinanza allora, lo siamo anche oggi, lo resteremo per perfezionare sempre di più un sistema a servizio del cittadino. Se in un anno e mezzo con il nuovo sistema abbiamo raggiunto il 75,8% di raccolta differenziata dobbiamo ringraziare i cittadini e il loro impegno, senza dimenticare ovviamente l’Assessore Casati e Acam Ambiente. Siamo il capoluogo di provincia più virtuoso della Liguria e con l’impegno di tutti abbiamo ridotto la Tari fino al 14%: un doppio bel risultato, per l’ambiente e per le tasche dei cittadini spezzini”



“L’avevamo detto, l’abbiamo fatto: la politica del fare colpisce ancora”. Esordisce così, Kristopher Casati Assessore al Ciclo Rifiuto del Comune della Spezia. “Abbiamo ridefinito i confini della zona 1 del centro storico della nostra città, servita esclusivamente dalle isole zonali, inglobando le aree più prossime. Niente più mastelli e calendario per oltre 7000 utenze che, dal 12 agosto, si armeranno solo della Spezia EcoCard per conferire, senza limiti di giorni e orari, i lori rifiuti nelle 34 isole zonali”.



“È stata una sfida riuscita” continua l’Assessore. “Quando ci siamo insediati, la percentuale della differenziata era al 62,6%. In un anno e mezzo abbiamo rivoluzionato il sistema di raccolta, posizionando gradualmente le isole zonali e attivando a settembre 2018 la tariffa puntuale che ha portato in casa degli spezzini una riduzione massima della tari del 14%. Non solo, siamo riusciti a garantire un servizio flessibile, equo e a misura di cittadino. Oggi, la percentuale di raccolta è balzata al dato record del 75,8% e lottiamo quotidianamente contro gli abbandoni, in sinergia con la Polizia Locale e gli Agenti Ambientali di Acam Ambiente”.

"I risultati sono arrivati - ha spiegato l'amministratore delegato di Acam Iren - perchè la città ha seguito l'amministrazione. Superare il 75 per cento della differenziata per una città di 100mila abitanti è importante,quindi è necessario proseguire su questa strada. Riuscire a sganciarsi dal porta a porta è assolutamente importante. E viene fatto in una condizione straordinaria. Confidiamo che i risultati rimangano così alti anche con un ritorno al conferimento stradale",



“Se pensiamo - conclude l’Assessore - al punto da cui siamo partiti, seppur consapevoli del lavoro che ancora ci aspetta, come Amministrazione, diretta verso un cammino di modernizzazione che va verso un sempre maggiore rispetto dell’ambiente e del nostro abitare, non possiamo che ritenerci soddisfatti dei traguardi raggiunti insieme ai cittadini”.







"Al fine di presentare i nuovi servizi di raccolta - spiega Alessandro Cane della Cooperativa Erica che cura la campagna di comunicazione - viene attivata la campagna di comunicazione “La differenziata è Speziale”, insieme al gestore del ciclo integrato dei rifiuti ACAM ambiente. Tale campagna di comunicazione prevede tre appuntamenti informativi, uno per quartiere, rivolti alla cittadinanza".





Gli incontri e i punti informativi per scoprire i cambiamenti con le nuove isole zonali



- GIOVEDÌ 4 LUGLIO ore 18, Quartiere Umberto I° c/o CENTRO ANZIANI (Via Corridoni, 7)

- MARTEDÌ 9 LUGLIO ore 18, Zona Colli c/o Sala Incontri CASTELLO S. GIORGIO (Via XXVII Marzo)

- GIOVEDÌ 11 LUGLIO ore 17.30, Zona Ospedale c/o Sala Multimediale PALAZZO CIVICO (Piazza Europa, 1)



Inoltre sono previsti 6 punti informativi, durante i quali i cittadini potranno rivolgere eventuali ulteriori domande o dubbi agli animatori territoriali. Ecco il calendario degli appuntamenti:



- MERCOLEDÌ 10 LUGLIO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Via Veneto fronte Park Ospedale

- LUNEDÌ 15 LUGLIO dalle ore 17.00 alle ore 20.00 - Piazza Saint Bon

- MERCOLEDÌ 17 LUGLIO dalle ore 17.00 alle ore 20.00 - Via Dalmazia angolo via Veneto





- VENERDÌ 19 LUGLIO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Piazza Brin angolo via Corridoni

- MARTEDÌ 23 LUGLIO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Via XX settembre c/o ascensore

- GIOVEDÌ 25 LUGLIO dalle ore 17.00 alle ore 20.00 - Piazza Brin angolo via Corridoni



Infine, a ridosso dell’attivazione dei nuovi servizi, presso le Isole Zonali verrà attivato un presidio informativo che durerà fino alla cessazione del porta-a-porta, durante il quale personale dedicato fornirà utili indicazioni sulle modalità di conferimento.



Per richiedere una nuova La Spezia Ecocard, un duplicato o in caso di smarrimento ci si può rivolgere a Spezia Risorse, via Pascoli 64 o presso lo sportello dedicato presente nel salone Anagrafe al piano terra di Palazzo Civico.