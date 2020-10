La Spezia - Confindustria La Spezia si unisce al cordoglio per la scomparsa di Renato Oldoini persona di grande rettitudine per anni presidente di Confagricoltura e Confedilizia La Spezia e Liguria.

“Una persona che ha - si legge in una nota - dato molto, nel lavoro e umanamente, dimostrando sempre positività e senso del dovere. Una grave perdita. Le nostre sentite condoglianze alla famiglia”.