Acquisto carburanti, parte la raccolta firme

La Spezia - Raccolta firme in Confcommercio per dire ‘No all’aggravio di burocrazia e di costi amministrativi nella gestione dell’acquisto di carburanti’. La Legge di Bilancio 2018 prevede infatti l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi con l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Tale provvedimento viene anticipato al 1° Luglio 2018 relativamente all'acquisto di carburanti, conseguentemente la “carta carburante” non sarà più considerata documento valido per la detrazione del costo e relativo recupero dell’Iva.

«Siamo fermamente contrari a questa disposizione ritenendo che la fatturazione elettronica applicata all'acquisto di carburanti comporterebbe per la categoria degli Agenti di Commercio una sensibile complicazione burocratica ed un inutile aumento di costi per la relativa gestione amministrativa», ha fatto sapere il presidente della Fnaarc Alberto Petranzan.

Nella sede spezzina della Confcommercio, in via Fontevivo, è presente all’ingresso un modulo per la raccolta firme, cha avrà termine il prossimo 30 aprile. Le firme possono essere sottoscritte dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Il pomeriggio il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18.