Acquaticità per tutti, un progetto da festeggiare

La Spezia - Giovedi 23 gennaio una trentina di ospiti benefattori ha festeggiato l’avvenuto finanziamento del “Progetto Acquaticità per diversamente abili”, destinato ad introdurre all’ambiente acquatico 10 minori spezzini in condizioni di disabilità. L'importante risultato è stato centrato grazie alla sinergia di tre note e titolate realtà in termini di valori sociali, solidarietà e dedizione: Fondazione Mediolanum Onlus, Afrodite Onlus e Fabio Boggio, promotore finanziario di Banca Mediolanum. La Fondazione Mediolanum ha valutato positivamente l’iniziativa e darà un sostanzioso contributo in termini economici.



Al ristorante dei Fratelli D’Angelo in Via Prione è stato dunque annunciato e festeggiato questo importante traguardo, secondo una formula che abbraccia i valori della solidarietà, della beneficenza, dell’inclusione e vuole dare attraverso lo sport nuove opportunità di crescita, sviluppo ed aggregazione a soggetti diversamente abili. La cena si è piacevolmente conclusa con un ulteriore gesto di beneficenza: un brindisi offerto dalle Cantine Lunae di Bosoni, ed il taglio della torta, personalizzata per l'occasione e gentilmente donata dalla Pasticceria Valerio's Bakery di Santo Stefano Magra. Questo progetto si aggiunge ad una serie di lodevoli iniziative che da anni sono state realizzate grazie alla sinergia tra Fondazione Mediolanum Onlus, Afrodite Onlus e Fabio Boggio ricordiamo tra i tanti la possibilità per gruppi di disabili di accedere ad alcuni sentieri del CAI mediante l’uso di una particolare sedia a rotelle ed ancora l’opportunità di praticare il gioco del basket in carrozzella.