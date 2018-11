Accordo per potenziale la collaborazione tra la sanità pubblica e quella militare

La Spezia - L’avvio di una stabile collaborazione per l’organizzazione e lo sviluppo di attività di comune interesse nel settore della sanità pubblica attraverso l’impiego di risorse, strutture e mezzi in dotazione, con l’obiettivo di garantire standard qualitativi di eccellenza per l’utenza civile e militare. È quanto prevede lo schema di accordo tra ministero della Difesa e Regione Liguria, approvato oggi dalla Giunta regionale.



Il documento, che sarà firmato nelle prossime settimane, prevede anche la realizzazione di attività sperimentali, progetti e studi con la condivisione delle professionalità di altissimo livello che operano nel settore civile e militare, in particolare nell’ambito della Marina Militare della Spezia, che già collabora con l’Asl5 Spezzino per quanto riguarda, ad esempio, l’utilizzo della camera iperbarica in dotazione al Comando incursori e subacquei del Varignano (in aggiunta a quella situata presso l’Ospedale Policlinico San Martino) per i pazienti affetti da particolari patologie e alcune prestazioni specialistiche ambulatoriali. “Si tratta di un ulteriore esempio di positiva collaborazione tra diverse organizzazioni dello Stato. Questa convenzione quadro – spiega la vicepresidente Viale - ci permetterà di proseguire il lavoro già avviato nello spezzino, potenziandolo. Si tratta di riconoscere e mettere a fattor comune le rispettive eccellenze, nell’interesse dei cittadini”.



In virtù della convenzione siglata dall’Asl5 Spezzino con la Marina Militare e il Comando subacquei e incursori, da gennaio a maggio di quest’anno sono stati 266 gli accessi di pazienti alla camera iperbarica situata nella base del Varignano.



A questo si aggiungono le prestazioni ambulatoriali di Oculistica e Cardiologia fornite dalla Marina Militare a fronte delle prestazioni di Ortopedia, Neurologia e Medicina del lavoro garantite dall’Asl5 Spezzino.