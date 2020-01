Accoglienza, una preghiera al terminal crociere

La Spezia - Oggi pomeriggio alle 16.00 nell'Aula magna all’Istituto di scienze religiose di Via Malaspina 1 alla Spezia si terrà un incontro volto dedicato alle 'suggestioni' che sull’arte ebraica ha esercitato il Cantico dei Cantici, il libro della Bibbia che canta l’amore. Sarà l’occasione, attraverso le opere di Chagall spiegate dalla professoressa Clara Vigorito e le musiche ebraiche eseguite da Renzo Cozzani e Franca Landi, di una piccola immersione nella sensibilità ebraica, come chiede la giornata annuale dedicata a far crescere la conoscenza tra ebrei e cristiani. Un modo per inaugurare la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che ogni comunità è invitata a vivere con momenti di preghiera, di incontro e di riflessione, ricercando occasioni di scambio con altre confessioni cristiane. Il tema scelto a livello mondiale è stato affidato ad un gruppo ecumenico di Malta, che invita tutti a riflettere sull’accoglienza, partendo dal testo degli Atti degli Apostoli che narra il naufragio sull’isola di Paolo e di Luca, il quale annota: “Ci trattarono con gentilezza”.



Proprio per questo, alla Spezia, si è scelto di vivere una preghiera al terminal crociere, punto principale di accoglienza della città. Tempo permettendo, si partirà alle 16 di domenica prossima 19 dal lungomare prospiciente, con l’accoglienza del libro della Bibbia, a cura della parrocchia del porto “Stella Maris”, e poi si vivrà la preghiera proprio nel luogo dove si svolgono le pratiche di accoglienza dei turisti. Durante la preghiera, insieme al vescovo Luigi Ernesto Palletti offrirà una meditazione anche Barnaba El Soryani, vescovo copto ortodosso per l’Italia, con sede a Roma, che visita in quel giorno la sua comunità spezzina nella festa del Battesimo di Gesù, testimone quindi diretto e qualificato del variegato mondo di chi migra, e per i copti anche di fronte al dramma della persecuzione per motivi religiosi in Egitto. La celebrazione, cui tutti sono invitati, potrà essere di stimolo a quanto le varie comunità vorranno proporre nel corso della settimana, sino al 25 gennaio, giorno del ricordo della chiamata di San Paolo.