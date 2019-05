Acchiughe e muscoli per la cena delle borgate che torna in Corso Cavour

Novità per l'edizione 2019 del Palio del golfo domenica si riparte dalle prepalio. Ci saranno meno eventi collaterali e intanto è record per gli equipaggi partecipanti: femminile e junior "quasi" al completo.

La Spezia - Record per gli equipaggi femminili al Palio che salgono a dieci e gli junior scendono in acqua con altri dieci. La cena delle borgate poi torna ad essere di tutta la città in Corso cavour con i muscoli e le acciughe e verranno proposti una serie di eventi di qualità legati alle giornate del palio, inoltre subentrano come sponsor anche i muscolai spezzini e Cora's. Sono le principali novità per la stagione 2019 del Palio del golfo che domenica 19 maggio ripartirà con le prepalio.

La presentazione si è tenuta questa mattina a Palazzo civico alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’assessore al Palio del Golfo Kristopher Casati e dal presidente del comitato delle borgate Massimo Gianello, alla presenza, del sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, del capitano di vascello Silverio Antonio D’Arco, Lorenzo De Conca, Dirigente settore amministrativo Autorità di Sistema, e dai rappresentanti delle Borgate, della Cooperativa Mitilicoltori Spezzini che forniranno i loro prodotti e di Cora's.

"Quest'anno si rinnova la storia del Palio - ha detto Peracchini - . Sarà anche quest'anno un momento importante e spero che lo spettacolo sia all'altezza e sicuramente la finale lo sarà. Noi stiamo cercando di accompagnare questo percorso nel miglior modo possibile e spero che anche la stagione sia il più sportiva possibile. Lo dico perché è inutile negare quanto avvenuto l'anno scorso (in riferimento allo scandalo doping della passata edizione del palio, ndr). E' il passato".

"In programma ci saranno meno eventi collaterali ma saranno di assoluta qualità" ha dichiarato l'assessore Casati. "Superata l'empasse dei costi troppo elevati dell'anno scorso per la sicurezza (vennero spesi 45mila euro 'inaspettati', ndr) quest'anno ci impegneremo per dare il giusto rilievo a questa manifestazione".

"L'impegno dell'amministrazione Peracchini - ha detto il sindaco Paoletti - è un chiaro segnale delle difficoltà che si possono presentare quando si vuole cambiare passo. Ma sono state superate e anche nel nostro territorio ci impegnamo sempre di più per le nostre borgate".



"La cena delle borgate - ha dichiarato il presidente del Comitato delle borgate Gianello - torna nella sua sede orginale e ne siamo felici. Possiamo dire anche che per gli equipaggi si istituisce un record: le borgate parteciperanno con 12 equipaggi junior e dieci nel femminile. E' evidente che per quanto il nuovo regolamento abbia creato polemiche ha dato i suoi frutti".



La cena sarà a base di piatti tipici spezzini, in modo particolare muscoli con la collaborazione con la cooperativa dei mitilicoltori spezzini e con la ditta “Cir - Cora's”. Si intraprende così una naturale collaborazione con i muscolai del Golfo, la cui figura rappresenta le origini del Palio del Golfo. "Se si parla di Palio del golfo - ha dichiarato Paolo Varrella dei miltilicoltori spezzini - è importante citare anche la nostra storia. Perché storicamente parte da lì. Facciamo parte dell'organizzazione e ne siamo felici. Da fine giugno poi saremo con il nostro stand in passeggiata Morin. Inoltre ci legheremo ancora di più al palio con una premio fotografico sulla mitilicoltura che vedrà il suo culmine proprio la sera delle premiazioni".



Il primo appuntamento, nell’affascinante borgo di Tellaro, sarà al mattino. Gli armi femminili gareggeranno alle 10.30. Alle 10.45 la partenza juniores e alle 11.30 quella senior. Da una punta del Golfo all’altra, il popolo del Palio sarà chiamato a partecipare, la domenica seguente, alla gara di Porto Venere, e poi Crdd, Lerici, Marola, San Terenzo, Cadimare, Fezzano, Venere Azzurra, Le Grazie per concludere la propria stagione con la tradizionale gara di Muggiano. La settimana successiva sarà quella dedicata alla festa del mare che culminerà con le gare di domenica 4 agosto.



Il calendario delle prepalio



19 maggio 2018

Tellaro

ore 10,00 – Specchio acqueo antistante Tellaro



26 maggio 2018

Porto Venere

ore 17,00 – Canale di Porto Venere



02 giugno 2018

C.r.d.d.

ore 10,00 – Specchio acqueo antistante Passeggiata Morin



9 giugno 2018

Lerici

ore 17,30 – Specchio acqueo antistante Castello di Lerici



16 giugno 2018

Marola

ore 16,30 – Darsena interna Base Navale (Arsenale M.M.)



23 giugno 2018

San Terenzo

ore 17,00 – Specchio acqueo antistante il castello di San Terenzo



30 giugno 2018

Cadimare

ore 17,00 – Specchio acqueo antistante Cadimare



7 luglio 2018

Fezzano

ore 17,00 – Specchio acqueo antistante Porticciolo di Fezzano



14 luglio 2018

Venere Azzurra

ore 17,00 – Specchio acqueo antistante il castello di San Terenzo



21 luglio 2018

Le Grazie

ore 17.00 – Specchio acqueo Baia delle Grazie



28 luglio 2018

Muggiano

ore 17,00 -Porticciolo del Muggiano