Acam acque, settimana sotto i ferri per lo Spezzino

Tutti gli interventi programmati tra capoluogo e provincia.

La Spezia - Acam Acque informa che nella settimana dall'8 al 12 gennaio sono in programma i seguenti interventi di propria pertinenza gestionale:



Comune di Arcola

risanamento condotta idrica Via Valle; l'intervento sarà segnalato dalla presenza di cartelli ed è in programma da lunedì 8 gennaio;

pulizia preventiva della linea fognaria in loc. Ponte di Arcola; il lavoro è previsto a partire da giovedì 11 sino a venerdì 12 gennaio;



Comune della Spezia

allacciamento idrico e fognario in Via Roma con prese di collegamento alla rete, scavo e posa di tubazione; il lavoro sarà segnalato dalla presenza di cartelli e comporterà il restringimento della carreggiata con il divieto di transito eccetto i residenti; l'intervento è in programma a partire da lunedì 8 gennaio;

allacciamento idrico in Via Mazzini con prese di collegamento alla rete, scavo e posa di tubazione; il lavoro sarà segnalato dalla presenza di cartelli ; l'intervento è in programma a partire da lunedì 8 gennaio;

risanamento condotta idrica in Via S. Eutichiano con prese di collegamento alla rete, attraversamento stradale, scavo e posa di tubazione; il lavoro sarà segnalato dalla presenza di cartelli e comporterà il senso unico alternato regolato da movieri; l’intervento è in programma a partire da lunedì 8 gennaio;

risanamento condotta idrica in Via Vecchiora; il lavoro sarà segnalato dalla presenza di cartelli ed è in programma da lunedì 8 gennaio;



Comune di Riccò del Golfo

inizio lavori di risanamento condotta idrica in Loc. Bardona; il lavoro segnalato dalla presenza di cartelli è in programma a partire da lunedì 8 gennaio;



Comune di Riomaggiore

allacciamento idrico e fognario in Via De Gasperi con prese di collegamento alla rete, scavo e posa di tubazione; il lavoro sarà segnalato dalla presenza di cartelli e comporterà il restringimento della carreggiata con il divieto di sosta; l'intervento è in programma a partire da lunedì 8 gennaio;



Comune Di Sarzana

pulizia preventiva della linea fognaria in loc. Marinella; il lavoro è previsto a partire da lunedì 8 sino a mercoledì 10 gennaio;



Comune di Vernazza

risanamento condotta idrica presente nel Sentiero n° 7. L'intervento è in programma a partire da lunedì 8 gennaio.