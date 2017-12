Acam acque al lavoro, gli interventi di inizio 2018

La Spezia - Acam Acque informa che nella settimana dal 2 al 5 gennaio 2018 sono in programma i seguenti interventi:



Ameglia

proseguimento e conclusione dei lavori di risanamento condotta idrica Via della Pace; l'intervento sarà segnalato dalla presenza di cartelli ed è in programma da martedì 2 gennaio;



Castelnuovo Magra

allacciamento idrico Via Canaletto con prese di collegamento alla rete, scavo e posa di tubazione; il lavoro sarà segnalato dalla presenza di cartelli e restringimento della carreggiata; l’intervento è in programma a partire da mercoledì 3 gennaio;



La Spezia

allacciamento idrico in Via Mazzini con prese di collegamento alla rete, scavo e posa di tubazione; il lavoro sarà segnalato dalla presenza di cartelli e comporterà il divieto di sosta; l’intervento è in programma a partire da martedì 2 gennaio;



Riomaggiore

allacciamento fognario in Via Rollandi; il lavoro sarà segnalato dalla presenza di cartelli e comporterà opere di scavo nella scalinata; l’intervento è in programma a partire da martedì 2 gennaio.