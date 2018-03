Acam Acque, decine di interventi programmati in provincia

A partire dalla mattinata di lunedì.

La Spezia - Nella settimana dal 12 al 16 marzo sono in programma i seguenti interventi di propria pertinenza gestionale. Partendo dal Comune della Spezia, dove è fissato un risanamento delle colonne lesionate dal gelo in varie vie della città, si passa a Levanto dove i tecnici procederanno ad eseguire l'allacciamento idrico in località Fossato, con prese di collegamento alla rete, scavo e posa di tubazione, con attraversamento stradale; il lavoro sarà segnalato dalla presenza di cartelli e comporterà il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato. Sempre a Levanto analogo allacciamento idrico è previsto in località Moltedi con prese di collegamento alla rete, scavo e posa di tubazione, con attraversamento stradale; il lavoro sarà segnalato dalla presenza di cartelli e comporterà il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato; l’intervento è in programma a partire da mercoledì 14 marzo.



A Lerici i tecnici saranno impegnati da domani in Piazza Battisti per l'allacciamento idrico con prese di collegamento alla rete, scavo e posa di tubazione, in zona pedonale, a Monterosso lavori analoghi in località Lizza. Anche qui il lavoro sarà segnalato dalla presenza di cartelli e comporterà il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato. Sempre a Monterosso, in Via Buranco, altro allacciamento con prese di collegamento alla rete, scavo e posa di tubazione, con attraversamento stradale. Si partirà da giovedì 15 marzo. A Porto Venere i tecnici saranno impegnati dal risanamento di 100 m di tubazione idrica in Scalinata congiuntamente alle attività di rifacimento pavimentazione da parte del Comune.



A Riccò del Golfo collegamento tubazione idrica in località Debbio, da martedì, mentre a Sarzana si procederà già da domani al risanamento di 300 ml di tubazione idrica in Via Ronzano. Infine a Zignago allacciamento fognario in Via Brigate Garibaldi con prese di collegamento alla rete, scavo e posa di tubazione, tramite attraversamento stradale; il lavoro sarà segnalato dalla presenza di cartelli e comporterà il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato; l’intervento è in programma a partire da martedì 13 marzo.