Abusivismo nel turismo: Confartigianato plaude il lavoro della Questura

La Spezia - Confartigianato Turismo della Spezia plaude l'azione della Questura della Spezia contro l'abusivismo nel settore turistico ricettivo. “Più volte abbiamo segnalato questo grave problema alla Regione e alle forze dell'ordine – commenta Antonella Simone, funzionaria dell’associazione che segue il turismo - ottenendo sempre una significativa attenzione da parte di tutti. Dall'assessore regionale Giovanni Berrino in primis che, con l'introduzione del Codice Identificativo Turistico Regionale CITRA e CITR, ha dato una svolta all'identificazione delle attività regolarmente registrate alla Regione Liguria permettendo così di individuare tutte quelle strutture abusive che provocano un grave danno al turismo. Alle forze dell'ordine che hanno sempre operato al fine di segnalare e denunciare quelle strutture che non solo non ottemperano gli obblighi legislativi ma che, come in questo caso, evadono anche gli obblighi previsti dalle Leggi di Pubblica Sicurezza. Puntare su un turismo di qualità, mettere a sistema l'offerta dei servizi dedicati ai turisti, saper accogliere il turista con cortesia, competenza e professionalità, combattere l'abusivismo e l'improvvisazione, sono poche regole ma fondamentali per far sì che il trend in crescita del nostro territorio non subisca drastici cali. Anche per questo Confartigianato Imprese sta organizzando un corso destinato all'accoglienza turistica e alla formazione di figure professionali addette alla reception e che inizierà nel mese di ottobre”.