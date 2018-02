AAA occupazione cercasi. Il Comune apre lo sportello InfoLavoro

I cittadini potranno accedervi tramite appuntamento martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

La Spezia - Creare una rete per accompagnare chi cerca lavoro e orientarlo in maniera puntuale. Il Comune della Spezia, il primo in tutta la regione, si dota di "InfoLavoro" lo sportello aperto dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle ore 17.30. Il taglio del nastro si è tenuto oggi al piano terra, in un ufficio posto in prossimità dei locali dell'anagrafe.

La scelta dell'Amministrazione è arrivata al termine di un lungo lavoro di incontro e confronto con 33 realtà tra enti di formazione, associazioni, associazioni di categoria, sindacati. Si tratta di un primo passo che nasce dal "Laboratorio dello sviluppo economico" avviato dall'Assessore Giacomelli ad ottobre 2017.

Lo Sportello sarà rivolto in modo particolare a tutti coloro sono alla ricerca di informazioni sui servizi per it lavoro presenti sul territorio. Sara un punto di ascolto e uno "snodo" verso i soggetti della rete.

" Abbiamo cercato di coinvolgere tutti gli enti che hanno dato disponibilità per creare questo sportello - ha commentato il sindaco Pierluigi Peracchini -. Questa è una rete che serve a incrociare domanda e offerta. È utile per raccogliere le indecisioni di chi cerca la propria strada".



Lo sportello "InfoLavoro" fornirà informazioni sui servizi a supporto della ricerca del lavoro a partire dalla semplice attività di assistenza per la registrazione ai portali per il lavoro, fino a fornire un panorama dei servizi offerti dai soggetti aderenti alla rete, presso le proprie sedi, previo appuntamento.

"Il primo esito del lavoro cominciato a ottobre è lo sportello - ha commentato l'assessore al lavoro e alla formazione Genziana Giacomelli -. Ci sono già realtà che si occupano di questo servizio ma quello in cui si differenzia il nostro progetto è che è focalizzato sul bisogno e la valorizzazione dei soggetti presenti sul territorio. La Regione metterà a disposizione gli orientatori, lo stesso farà la Camera di commercio. L'Amministrazione farà da facilitatore, dobbiamo fare sistema. Mi auguro che si possa facilitare i cittadini nella ricerca del lavoro".



L'avvio dello Sportello e oggi possibile grazie alla collaborazione della Regione Liguria, che metterà a disposizione alcuni operatori dei Centri per l'Impiego e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria con una persona dedicata. Altro elemento innovatore dello Sportello "InfoLavoro" e la neo-costituita "Reie per it lavoro" a cui sono stati chiamati a partecipate tutti i soggetti che, a livello locale, si occupano a vario titolo del tema del lavoro.

" I dati dell'occupazione non sono mai positivi - ha commentato l'assessore regionale Berrino - e il fatto che il Comune si impegni per creare questo ufficio è un dato di sensibilità politica, amministrativa e personale. Non è un doppione dei centri per l'impiego, ma aumenta le possibilità di intreccio tra chi cerca e propone lavoro. Monitoreremo perché potrebbe essere un progetto da esportare".



Tutte le informazione relative ai vari soggetti aderenti alla Rete saranno riportate nel materiale informativo che sarà distribuito allo sportello insieme a informazioni dettagliate e sempre aggiornate relative ad ogni soggetto circa le attività ed i progetti in essere, i servizi offerti, i progetti in fase di start up, le opportunity di formazione attive e tutto quanto funzionale al raggiungimento degli obiettivi che la Rete si pone.

Per contattare lo sportello è possibile chiamare il numero 0187727248, oppure scrivere una mail all'indirizzo infolavoro@comune.sp.it.