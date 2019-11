A novembre un quarto della pioggia di un anno

La Spezia - A novembre sono caduti fino ad oggi sulla Spezia città ben 201 millimetri di pioggia. Ombrello aperto in 16 giorni sui primi venti del mese. Il giorno che ha piovuto di più è stato il 2 novembre con 52mm. E secondo le previsioni da qui alla fine del mese, sicuramente almeno un terzo dei giorni saranno di nuovo caratterizzati dalle nuvole cariche d'acqua sul Golfo della Spezia, forse addirittura dieci giorni fino a dicembre. La media di 140mm di pioggia valida per novembre viene dunque sbriciolata. Ma tutto questo non basta a riportare alla Spezia la fama di città piovosa.

Il confronto tra il cinquantennio 1961-2010 e l'anno corrente racconta infatti di un clima completamente cambiato. Se un tempo si sfioravano in media i 1.500mm di pioggia annua, oggi siamo ancora a metà di quella soglia quando manca poco più di un mese alla fine dell'anno. Siamo sempre in deficit idrico e così chiuderemo. La quota finale prevista, attorno ai 1.200mm, difficilmente sarà infatti avvicinata partendo dagli 800mm attuali.

Un'occhiata alla precipitazioni divise sui mesi, dati raccolti da Arpal, permette di fare ulteriori considerazioni. La pioggia cade sempre meno tra gennaio e febbraio, quando storicamente i giorni di sole erano un miraggio, mentre si è spostata nel 2019 verso primavera, in particolare aprile e maggio. Con un luglio poi incredibilmente piovoso che ha seguito un giugno invece di grande siccità.