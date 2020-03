A mali estremi: chiusi i sentieri e le scalinate

La Spezia - Chiusi sentieri e scalinate, se non per motivi di rientro nelle proprie abitazioni. Lo ha deciso con un'ordinanza apposita il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini: regole che entreranno in vigore stanotte e saranno valide, almeno per ora, fino alle 24 del 3 aprile 2020. Un divieto assoluto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici e scalinate annesse del territorio comunale, salva la necessità per il raggiungimento della propria abitazione: si tratta di una misura inevitabile dopo diverse segnalazioni, apparse anche sul nostro quotidiano, in una domenica dove anche se la maggior parte degli spezzini ha seguito le regole, non sono mancati casi di menefreghismo. Dopo i parchi e i cimeteri, tocca dunque a sentieri e scalinate, perché se in città la situazione è sembrata all'altezza dei moniti, non si può dire lo stesso sulle alture: "Dopo un'analisi di questo weekend e un colloquio con il Prefetto che ringrazio per i suoi appelli e la fattiva sinergia, ho deciso di firmare un'ordinanza per impedire un affollamento nei sentieri e nelle scalinate delle nostre colline. Gli spezzini stanno reagendo in modo straordinario a questa emergenza, ma possiamo e dobbiamo fare di più rimanendo a casa e limitando gli spostamenti il più possibile".



Il mancato rispetto di tutte le ordinanza in atto, compresa questa, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis della L. 267/2000 nonché segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Sulla situazione attuale, Peracchini è realista: "Il peggio purtroppo non è ancora alle nostre spalle, dobbiamo continuare a avere un grande senso civico e di responsabilità verso di sé e verso il prossimo. Soprattutto, è necessario farlo per rispetto ai medici, agli infermieri, agli operatori socio sanitari, agli ausiliari che sono in prima linea e che stanno lavorando giorno e notte per salvare le nostre vite. Con questa ordinanza credo che otterremo l'effetto di poter concentrare i controlli nel centro e nelle periferie: ancora troppe persone pensano che la situazione non sia seria, ma i bollettini che ogni giorno sono emanati da Regione Liguria e Asl parlano chiaro, non possiamo permettere la diffusione del contagio. L'unica possibilità che abbiamo per vincere questa battaglia è rimanere a casa, questo è il nostro dovere prioritario".