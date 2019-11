A lezione d'azienda, studenti in Confindustria per l'apertura del Pmi Day 2019

La Spezia - Accompagnati dal dirigente scolastico Paolo Manfredini, alunni della scuola superiore Fossati-Da Passano sono stati ospitati questa mattina nella sede spezzina di Confindustria per l'apertura del Pmi Day 2019, la Decima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese alla quale aderisce il gruppo Piccola Industria di Confindustria, guidato dal dottor Renato Goretta. Pmi Day è un'iniziativa che, dal 2010, vede ogni anno le piccole e medie imprese associate a Confindustria aprire le porte ai giovani, ma anche agli amministratori degli enti locali, agli organi di informazione e a tutti coloro che interagiscono con le attività delle aziende. Si tratta di un’iniziativa organizzata con le Associazioni di Confindustria, pensata per contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva delle imprese e il loro impegno quotidiano a favore della crescita, mediante un momento di esperienza diretta in azienda. Anche alla Spezia come nel resto del Paese, le giornate di apertura coinvolgono centinaia di PMI e migliaia di visitatori e consentono di vedere come nascono i prodotti e i servizi e di cogliere l'esperienza delle persone che contribuiscono a realizzarli. Si tratta di un’occasione per raccontare la storia dell’azienda, l’orgoglio, i valori e la cultura che sottostanno al lavoro quotidiano delle persone che ne fanno parte.