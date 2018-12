A gennaio il nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa

La Spezia - - Inizierà il 10 gennaio il nuovo corso di formazione per aspiranti Volontari della Croce Rossa Italiana. La presentazione del corso base si terrà lunedì 7 gennaio alle 18.30, nella sala corsi CRI di via Sant’Antonio Maria Gianelli 29, a Fabiano.



Il corso, come nella tradizione dell’Associazione, prevede un accurato ciclo di formazione – dalla storia della Croce Rossa alle lezioni pratiche sul primo soccorso – per consentire ai partecipanti di poter svolgere le numerose attività che impegnano ogni giorno la Croce Rossa della Spezia: non solo gli interventi di emergenza in ambulanza 24 ore su 24, ma anche l’assistenza alle persone senza fissa dimora e agli indigenti, la preparazione e la risposta a emergenze e disastri, la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e dei Principi della Croce Rossa, le attività del gruppo Giovani e molto altro.



È possibile iscriversi al nuovo corso di accesso contattando il numero 0187/1822444 dalle 9.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, oppure recandosi nella sede della Croce Rossa della Spezia via Santa Caterina, alla Chiappa, negli stessi giorni e orari. Chi preferisce può anche presentarsi, senza impegno, direttamente alla serata di presentazione del corso del 7 gennaio.