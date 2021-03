A febbraio superato il 78 per cento di differenziata

La Spezia - La Spezia ha raggiunto il 78,2 per cento di rifiuti raccolti in maniera differenziata.

Un trend in costante aumento e un traguardo importante frutto della politica messa in atto dall’amministrazione comunale in carica che ha consentito, nel giro di quattro anni, di portare la percentuale di raccolta dal 62,6% al 78,2%.

"L’introduzione delle isole zonali, che permettono il conferimento a qualsiasi ora e giorno, ha contribuito al raggiungimento di questo nuovo record. Un servizio più a misura di cittadino - spiegano da Palazzo civico - che oggi sta dando ottimi risultati non solo in termini di percentuale di differenziata e di decoro ma anche di qualità della vita. La raccolta dei rifiuti oggi è un servizio più efficiente che risponde delle esigenze del cittadino e questo ha garantito più pulizia e decoro, flessibilità ed equità".



“E’ ufficiale. Ha dichiarato l’assessore al Ciclo dei rifiuti Kristopher Casati. Abbiamo raggiunto numeri da record, mai avuti in precedenza. Siamo alla percentuale del 78,2 per la raccolta differenziata nel mese di febbraio 2021. Siamo riusciti a raggiungere quasi l’80%, frutto di programmazione sinergia e collaborazione tra amministrazione comunale, cittadinanza, il gestore e un’adeguata organizzazione del servizio. Abbiamo raggiunto finalità godibili e soddisfacenti per l’intera cittadinanza, abbiamo dato prova di essere una comunità che si adopera per il benessere del proprio territorio. Segno tangibile di educazione e sensibilità civica ed ambientale. Inoltrarsi ad una percentuale che sfiora l’80% per un comune di quasi 95.000 abitanti e una morfologia come la nostra, è un eccellente risultato, che Comuni di dimensioni inferiori hanno difficoltà a raggiungere.

Riflette quanto sia profondo l’interesse per la tutela del nostro territorio e, soprattutto, un risultato che esprime sotto molteplici aspetti sinergia, tenacia e condivisione.

Portare avanti il lavoro legato alla delega del Ciclo dei rifiuti è un impegno quotidiano e costante, poter appurare risultati tangibili come questo è un ulteriore input per proseguire il lavoro per finalità sempre più interessanti e obiettivi soddisfacenti. Abbiamo eliminato quasi tutti i cassonetti di prossimità, abbiamo posizionato 196 isole zonali ad accesso controllato e introdotto il sacchetto o il mastello con il tag, strumenti che hanno responsabilizzato i cittadini e permesso un maggior decoro urbano oltre che un servizio flessibile, efficiente e a misura di cittadino. Tutto questo lo abbiamo detto in campagna elettorale nel non lontano 2017 e lo abbiamo realizzato in soli 3 anni. Un sistema ideato ad hoc per il nostro territorio che non solo ci ha permesso di raggiungere risultati eccellenti e impensabili al nostro insediamento quando la città della Spezia registrava un 62,5% di raccolta, ma ha consentito la riduzione delle tariffe in bolletta grazie al dimezzamento delle tonnellate di rifiuto indifferenziato destinato alla discarica. Nel 2017 la nostra città produceva 17.158 t, nel 2021 se manteniamo le 9000 t stimate, potremmo spendere 1.818.000 euro contro i 3.456.916 euro spesi 3 anni fa. Non solo quindi superiamo ampiamente l’obbligo di legge che fissa al 65% il valore minimo di raccolta differenziata ma abbiamo ottenuto un risparmio di 1.647.916 euro per smaltire il rifiuto secco indifferenziato. Il miglioramento del servizio in termini di qualità è stato il principale obiettivo che l’amministrazione comunale si è posta dal primo momento.

Ci riteniamo soddisfatti del lavoro svolto e ci teniamo a precisare che oggi non basta differenziare i rifiuti, ma bisogna differenziare bene, e con questi dati dimostriamo che alla Spezia lo si fa: migliorare il sistema della raccolta ed il servizio di igiene ambientale è quanto è stato fatto con iniziative che ci consentono di stare al passo con i nuovi criteri dell’economia circolare, mirati a trasformare quello che si considera “rifiuto” in risorsa, volgendo maggiore attenzione alle attività di riutilizzo, rinnovo e riciclo”.



“Un record dei record per la raccolta differenziata, sintomo che la cittadinanza ha ben compreso e grandemente collaborato alla rivoluzione del ciclo rifiuti che abbiamo portato avanti negli ultimi tre anni e mezzo. Un risultato - ha concluso il sindaco Pierluigi Peracchini - raggiunto anche grazie a tutti i lavoratori e gli operatori che ogni giorno sono a servizio della città. La nostra amministrazione fin dall'inizio ha investito il massimo di energie e risorse per l'ambiente: sono stati investiti oltre 20 milioni di euro per la rete fognaria, per evitare ogni possibile scarico a mare, abbiamo raggiunto l'accordo Blue Flag per abbattere le emissioni in porto, e abbiamo investito grandemente sulla mobilità elettrica, con la nuova flotta di biciclette e quella dei monopattini, come stiamo investendo sulle piste ciclabili per arrivare complessivamente a 32 km. Tutti risultati che abbiamo raggiunto ben prima della fine del mandato e che con orgoglio rivendichiamo perché la nostra visione di città deve essere come quella delle grande città europee: più green e più smart."