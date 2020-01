A casa i quindici spezzini della Costa Smeralda, le merci non preoccupano

La Spezia - Monitoraggi sanitari, scansioni termiche prima di imbarcarsi, mascherine e guanti pronti per tutti gli operatori qualora fossero segnalati casi sospetti a bordo delle navi. Anche il porto della Spezia, su disposizione della sanità marittima, si organizza per far fronte all’emergenza globale coronavirus dichiarata ieri dall’Organizzazione mondiale della sanità. Ribadendo il concetto che le merci non sono minimamente coinvolgibili perché il virus non sopravvive, è sempre il Ministero della salute che detta le norme di comportamento di tutti i porti italiani: per ora, è bene dirlo e ribadirlo, non c'è stata alcuna consegna particolare.



Alla Spezia la prossima nave è attesa a Molo Garibaldi per venerdì 7 febbrario e sarà di nuovo la Costa Smeralda: oggi sarebbe dovuta arrivare proveniente da Civitavecchia ma alla fine, come noto, si è deciso di fermarla nel terminal laziale per farla partire questa sera con per la destinazione finale di Savona. La quindicina di spezzini e il resto della comitiva formata da quelli che erano partiti da qui una settimana fa sono tornati in riva al Golfo intorno alle 15 di oggi via autobus: organizzazione del transfert a spese di Costa Crociere con l'appoggio logistico del terminal che hanno accompagnato i clienti al parcheggio e, per chi era arrivato senz'auto, al taxi. Un centinaio invece coloro i quali si sarebbero dovuti imbarcare oggi alla Spezia alla volta di Savona: anche in questo caso è stata la compagnia di navigazione ad occuparsene, trasferendoli direttamente a Civitavecchia.



Nel frattempo è stata promulgata una locandina bilingue dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria con le informazioni utili per i viaggiatori relativamente all’epidemia da nuovo coronavirus in Cina con una serie di consigli ai viaggiatori internazionali diretti a o di ritorno da Wuhan, l'epicentro della epidemia: gli operatori e i terminalisti la dovranno esporre presso le aree portuali di competenza, in special modo zone passeggeri. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha anche inviato una serie di prescrizioni per la prevenzione ed il controllo di eventuali casi sospetti. Per le navi da crociera atte al trasporto di passeggeri si chiede di utilizzare le termo camere in dotazione o di attivarne di nuove posizionandole nelle corsie di transito dei passeggeri prestando attenzione nella compilazione della Dichiarazione Marittima di Sanità, che dovrà essere presentata via mail agli uffici, anche in caso di report negativo e provenienza dai paesi dell'Unione Europea.



Diverso invece il dispositivo per il trasporto merci. Sarà compito delle Agenzie Marittime curare la compilazione della Dichiarazione Marittima di Sanità: si tratta della misurazione delle temperature corporee e della segnalazione di transito o permanenza di membri dell’equipaggio in Cina nei 14 giorni antecedenti l’arrivo in porto. Documenti che andranno inoltrati telematicamente agli uffici competenti per tutte le navi in arrivo alla Spezia, da fare anche in caso di report negativo e provenienza da Paesi UE. Oltre ad un più approfondito servizio di pulizia personale (lavaggio delle mani), viene ribadita la necessità di eseguire un accurato screening dei passeggeri e membri di equipaggio che provengono da regioni a rischio o vi hanno transitato, anche tramite il controllo della temperatura corporea.