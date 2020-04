A casa con l'orco, calano le chiamate al centro antiviolenza

La Spezia - Vivere tra le quattro mura con l'orco. Una condizione purtroppo conosciuta da tante vittime di violenza, costrette a condividere spazio e tempo con minacce, vessazioni, percosse. Costrette a subire, in molti casi, per poter stare con i figli con il pensiero, costante, di tutelarli in un modo oppure nell'altro. Questo è il dramma con il quale convivono migliaia di donne, un dramma acuito dall'emergenza sanitaria che obbliga a restare a casa.

Una situazione monitorata a distanza... dove si può e che conoscono benissimo al centro Irene. Di fatto, dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono sensibilmente diminuite le segnalazioni al centro e una delle cause potrebbe essere attribuita proprio alla convivenza prolungata. Situazioni delicate che Sara Madiai coordinatrice amministrativa di Irene per conto del Comune della Spezia e Michela Ricci Ceffinati coordinatrice per la gestione del centro psicologa e l'assessore ai Servizi sociali conoscono bene.

“La situazione è davvero complessa – esordisce Sara Madiai -. In queste settimane abbiamo cercato di offrire altri canali di contatto alle donne potenzialmente in pericolo. I social network possono dare una mano in questo senso. Come impongono queste situazioni sono necessarie attenzione e discrezione. Basta un attimo per mettersi in pericolo. Il termometro che abbiamo è che comunque le segnalazioni sono diminuite a gennaio sono state una ventina, nei mesi successivi sono state 12 e 15 marzo. Nel mese appena terminato non abbiamo avuto accessi allo sportello che è chiuso, ma noi siamo sempre attive e rispondiamo sia sul numero nazionale che su l nostro numero verde. Nel mese di febbraio ci hanno raggiunto fisicamente 12 persone e un codice rosso. Chi non potesse parlare può scriverci sui social oppure mandarci una mail. Oltre alle tematiche legate alle situazioni di rischio che stanno vivendo le vittime di violenza, il centro è preparato per ogni evenienza: anche con la disponibilità di un appartamento per un'eventuale quarantena in caso di positività al Covid-19. Nei giorni scorsi abbiamo rilanciato la presenza sul territorio tramite i social. E' fondamentale in questa fase che le persone si ricordino che noi ci siamo e possono rivolgersi al 15.22 oppure all'800.14.43.88”.



Michela Ricci Ceffinati racconta un po' la vita in struttura per le ragazze: “In questo momento non sono lasciate sole e gli educatori le raggiungono regolarmente, ma hanno una certa depressione, tristezza. Abbiamo una ragazza anche in stato interessante e devono affrontare tutto. Hanno rinunciato a piccoli aspetti della quotidianità che nella normalità convivono in un ambiente protetto. L'attività psicologica e altre attività si svolgono via web. Il setting però dei colloqui è assolutamente diverso. Stiamo molto attenti, perché il virus non può entrare in casa altrimenti avremmo grossi problemi. All'inizio è stato po' difficile da trasmettere alle ragazze soprattutto per quelle che avevano una vita molto attiva. Ora ce l'abbiamo fatta”.

L'apprensione per chi però non vive “protetta” è altissima. “Nel mese di febbraio abbiamo avuto tre codici rossi su input delle forze dell'ordine e tantissime telefonate. Di fatto due mesi fa sei persone hanno chiesto il nostro intervento: accoglienza in casa, assistenza legale, supporto psicologico. A marzo c'è stato un solo codice rosso e siamo riusciti a intercettare solo una donna tramite social. Questa è la situazione solo del mese di marzo”.

Il cuore di Michela è a metà tra quello della professionista e quello della donna: “Le donne in questo momento stanno tirando fuori tutta la loro forza, rivedono tutti i punti di vista e non cercano il conflitto. Cercano di tenere la barca pari per non arrivare a situazioni rischiose. Come donna posso dire che è molto dura: io credo tantissimo in questo progetto, ero felice di avere questa possibilità. Ora ci vuole tanta forza perché vorrei poter fare di più”.



Oltre ai canali già attivi il Comune della Spezia vuole rafforzare la rete per intercettare più donne possibile. “E' una priorità – spiega l'assessore ai Servizi sociali Giulia Giorgi – riuscire a mettere nella nostra rete anche l'applicazione Youpol. Ora più che mai diventa fondamentale per raggiungere ancora più ragazze. In questo momento è tutto molto delicato e di sofferenza per la mancanza di rapporti diretti. Tutte situazioni alle quali cerchiamo di sopperire”.