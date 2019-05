A bordo di Costa Fortuna raccolti 6mila euro per "Il Porto dei Piccoli"

La Spezia - Grande successo ieri sera per l’evento di beneficenza a bordo di Costa Fortuna, organizzato da Costa Crociere Foundation in collaborazione con la Guardia Costiera della Spezia. Sono stati raccolti quasi 6.000 euro a favore della Onlus “Il Porto dei Piccoli” a sostegno dei progetti di assistenza domiciliare “Il mare a casa tua” e di assistenza ospedaliera svolta presso l'Ospedale Pediatrico Sant'Andrea della Spezia. All’evento hanno partecipato circa 180 persone, che hanno potuto assistere alla presentazione del progetto, a una esibizione musicale a cura del Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia e partecipare a una cena preparata appositamente dagli chef di bordo. A fare gli onori di casa il comandante della nave Severino Palomba.



Sono intervenuti Davide Triacca, Segretario Generale Costa Crociere Foundation, Massimo Seno, Comandante della Guardia Costiera di La Spezia, e Gloria Camurati, Fondatrice e Direttore generale de Il Porto dei Piccoli. Per l’occasione la nave è rimasta ormeggiata al Molo Garibaldi del porto della Spezia sino alle 22, per poi proseguire la sua crociera in direzione di Genova. Costa Crociere Foundation è un’organizzazione indipendente, il cui obiettivo è quello di garantire il diritto alla felicità di ogni individuo attraverso il miglioramento delle condizioni sociali e ambientali delle comunità in Italia, Paese in cui Costa Crociere è nata e dove ha la sede principale, e negli altri Paesi in cui la Compagnia opera. L’azione della Fondazione si concretizza nella gestione di numerosi progetti sociali ed ambientali realizzati valorizzando le risorse messe a disposizione dalla Compagnia e dai suoi partner.