A Sarzana arrivano 10mila mascherine donate da Lishui

La Spezia - Dopo le 6mila mascherine arrivate nei giorni scorsi da Gaoyou, stamani all’aeroporto Malpensa a Milano l’assessore Stefano Torri, accompagnato da una squadra della Protezione Civile, ha ritirato il secondo carico di presidi sanitari proveniente dalla Cina per Sarzana. Questa volta sono 10mila le mascherine inviate alla nostra Città dalla Prefettura di Lishui, del distretto di Liandu, grazie al corridoio umanitario attivato nelle scorse settimane con il paese asiatico direttamente dal Comune di Sarzana.

Grazie alla rete di rapporti intessuta con il supporto della comunità cinese e i suoi referenti locali, Wang Lu e Chaoxia Chen, nelle scorse settimane il sindaco Cristina Ponzanelli aveva scritto a quattro città della Repubblica Popolare Cinese: Gaoyou nella provincia di Jiangsu, Linhai della prefettura di Taizhou, Lishui del distretto di Liandu che ha risposto oggi all'appello e di Wenshang nella provincia di Shandong.



Il primo lotto di mascherine è già stato distribuito dalla Protezione Civile alle attività essenziali rimaste aperte, a partir dalla filiera alimentare dalla grande alla piccola distribuzione. Ora toccherà a tutte le altre attività rimaste aperte, dalle poste ai distributori di carburante, concludendo con la distribuzione a tutta la cittadinanza, anche grazie al carico che la Regione invierà a Sarzana entro il fine settimana come a tutti gli altri comuni della Liguria, in proporzione al numero di abitanti.



“Abbiamo voluto dare risposte sempre più efficaci alla nostra cittadinanza, attivandoci direttamente andando anche oltre al supporto essenziale della nostra Regione – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli- . Grazie alla nostra comunità cinese e grazie alla nostra Protezione Civile per il suo lavoro instancabile, diurno e notturno, dall'inizio dell'emergenza. Dopo aver consegnato le mascherine alle attività essenziali, potremo distribuirle anche ai nostri cittadini”.



Soddisfatto anche l'assessore alla Protezione Civile Stefano Torri: “Per ridurre i tempi abbiamo deciso di andare direttamente a Malpensa, dove questo carico era atterrato, lo abbiamo ritirato e portato subito a Sarzana. Da stasera saremo al lavoro per mappare tutta la città e organizzare la distribuzione porta a porta che cominceremo fin da subito e vogliamo concludere il prima possibile”.