A San vito c'è una spiaggia: "Caporacca da dragare"

Alcuni abitanti di Marola si rivolgono a CDS per chiedere che la foce del torrente sia liberata da un accumulo di materiale portato negli anni dall'acqua.

La Spezia - "Ben venga la pulizia dei canali che il Comune ha avviato nei giorni scorsi in città, ma non vorremmo che a Palazzo civico si siano dimenticati di Marola e del Caporacca", affermano alcuni cittadini dal Ponente.

Alla foce del torrente, a pochi metri dalle barche ormeggiate al porticciolo di San Vito, negli anni si è formato un accumulo di detriti portati dall'acqua.

Sabbia e pietre che provengono dal canalone di Campiglia e che l'ironia degli abitanti della zona ha immediatamente trasformata in una spiaggia da utilizzare come solarium. Sì, perché fare il bagno in quel punto, oltre che essere vietato perché ci si trova all'interno della darsena Duca degli Abruzzi, sarebbe anche insalubre: in quel punto, infatti, insieme all'acqua del torrente defluiscono anche gli scarichi fognari dell'Acquasanta e di metà del paese di Marola.



"Quell'accumulo di materiale - affermano i marolini che si sono rivolti a CDS - è da togliere quanto prima in considerazione dell'arrivo della stagione autunnale e delle precipitazioni. La foce del canale è da dragare, onde evitare che si crei un tappo che potrebbe far saltare la copertura o far altri danni a monte. Non ci importa se il lavoro deve essere effettuato dalla Marina militare o dal Comune, quello che ci interessa è che sia fatto".