A Mazzetta incontro dedicato alle giovani coppie

La Spezia - ?“?F?inche’ la barca va... e oltre” è il tema che, in maniera che gli organizzatori si augurano simpatica e divertente, domenica prossima 28 gennaio alla Spezia per iniziativa dell’ufficio diocesano di Pastorale della famiglia. L’appuntamento, rivolto in particolare alla giovani coppie di sposi di tutta la diocesi, è per domenica prossima alle 18.15 nella parrocchia spezzina di San Pietro apostolo a Mazzetta. Introdurrà i lavori il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, mentre la relazione sul tema dell’incontro sarà affidata ad un “amico” della diocesi spezzina, il giornalista Marco Scarmagnani, che è anche formatore, mediatore e consulente familiare. Scarmagnani ha dedicato due tesi allo studio dellla dimensione maschile e di quella femminile dal punto di vista sociologico, pedagogico e della psicologia della personalità. Su tali basi, conduce da tempo in tutta Italia incontri dedicati alle coppie di sposi e di fidanzati, e da qualche mese, con la moglie Alessandra, è diventato presidente del Forum delle associazioni familiari del Triveneto. Nell’incontro di domenica prossima, in particolare, si parlerà di uomini e di donne di fronte alla complessità delle antiche e nuove sfide dello stare insieme: trasformare il conflitto in dialogo, accogliere le emozioni, ritagliarsi spazi esclusivi per rigenerarsi, gestire il rapporto con i figli e con i familiari, sono questi alcuni dei temi sui quali si soffermerà Scarmagnani, delineando ai presenti un “noi” fatto di conoscenza di se stessi e del coniuge, delle differenze che danno sale e pepe al rapporto e di quelle semplici evidenze che rilanciano la pienezza di una relazione capace di dare vita e di diffondere amore. Al termine dell’incontro sarà offerta una cena, da prenotare al numero 328.5834990.