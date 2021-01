A Mazzetta il presepe dà il benvenuto ai lettori di “Communio”

La Spezia - A dare il benvenuto ai lettori del nuovo numero di “Communio”, la rivista parrocchiale di San Pietro apostolo a Mazzetta, è questa volta - e non poteva essere diversamente - l’immagine tradizionale del presepe. Ma i testi contenuti nel fascicolo, molto ben curato e ricco di contributi, spaziano su molti argomenti, da un articolo su Carlo Acutis, il ragazzo quindicenne proclamato beato da Papa Francesco e molto amato dai giovani, ad una riflessione sulla pandemia ancora in atto. Non manca un articolo sulle novità di recente introdotto nei testi del Messale: ed è interessante vedere come anche argomenti più specificamente liturgici siano però trattati da laici, in questo caso i coniugi Paolo e Paola Sanguinetti. Sono pubblicati inoltre l’omelia di Natale di Papa Francesco, un’ampia sintesi dell’enciclica “Fratelli tutti” (presentata come “una nuova pagina della dottrina sociale della Chiesa” e un’omelia del vescovo Palletti tenuta appunto a Mazzetta.