A Le Terrazze una serie di incontri dedicati alle neo e future mamme

La Spezia - Il centro commerciale Le Terrazze, in collaborazione con l’associazione ludico ricreativa “La casa dei piccoli”, ospiterà il primo ciclo di tre incontri dedicati alle mamme e ai bambini.



Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 10 alle 13 all’interno di una struttura intima e raccolta posizionata al piano 1 della galleria.



Il calendario attività, avrà inizio sabato 7 settembre a cura delle ostetriche professioniste Roberta Bizzi e Sofia Castagna, che saranno a disposizione per rispondere ad ogni domanda e dare preziosi consigli in merito a gravidanza, parto, allattamento e svezzamento e tanto altro con possibilità di poter ottenere mini-consulenze personalizzate, di circa 10 minuti ciascuna per tutta la durata della mattinata.



La rassegna continuerà sabato 14 settembre con un appuntamento dedicato ai più piccoli: postazioni dedicate, pensate per tutti i bimbi, che permetteranno loro di costruire giochi Montessoriani facilitando l’apprendimento attraverso attività pratiche e divertenti.



Mentre sabato 21, infine, l’ultimo appuntamento incentrato sulle potenzialità del metodo musicale Gordon che permetterà di far avvicinare i bambini alla musica, sin dai primi mesi di vita.



La partecipazione agli appuntamenti è gratuita e senza l’obbligo di prenotazione.



Per ulteriori informazioni www.le-terrazze.it