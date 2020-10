A Le Terrazze lo shopping raddoppia ogni domenica e lunedì sino al 2 novembre

La Spezia - Il Centro Commerciale Le Terrazze, con l’arrivo dell’autunno, premia i suoi visitatori. Con la promozione “Raddoppia lo Shopping!”, i clienti potranno acquistare a soli 25 € un carnet di buoni shopping del valore di 50€ da spendere in tutti i punti vendita del Centro Commerciale.



Per partecipare basterà presentare un documento d’identità alla hostess presso l’area dedicata al primo piano della food court; rispondere ad un breve sondaggio ed acquistare alla cifra di € 25,00 un carnet di buoni del valore complessivo di € 50,00. I buoni saranno spendibili dal giorno stesso dell’acquisto fino all’8 novembre 2020, presso tutti i negozi, ristoranti ed ipermercato della Galleria Commerciale.

La vendita dei buoni si svolgerà tutte le domeniche e lunedì dal 4 ottobre al 2 novembre 2020, in due differenti orari: dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 19.00.



Ogni carnet è composto da:

- 1 buono spesa di 10 € spendibile presso i negozi della galleria

- 1 buono spesa di 20 € spendibile presso i negozi della galleria

- 1 buono spesa di 10 € spendibile presso l'Ipercoop

- 1 buono spesa di 10 € spendibile presso la food court



La promozione verrà svolta nel rispetto delle attuali regole del distanziamento sociale ed in totale sicurezza anche grazie alle diverse misure già adottate dal Centro Commerciale. Ricordiamo il sistema di climatizzazione che sostituisce completamente l’aria interna con l’aria esterna ogni venti minuti, l’utilizzo di UV CleanTouch, il sistema di sanificazione continua del corrimano di scale e tappeti mobili firmato Schindler. Grazie alle misure adottate, il centro ha ottenuto la certificazione SGS (Hygiene Monitored and Disinfection Assessment Mark) che comprova la rigorosa igiene e disinfezione delle superfici esposte maggiormente al tatto.