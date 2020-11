A Fossitermi un "maggiordomo" per fare la spesa e pagare bollette

La Spezia - Per le persone sole insediato a Fossitermi il “maggiordomo” di quartiere

Ha preso il via a Fossitermi il “maggiordomo di quartiere”, nuovo servizio gestito dalla Caritas. Il servizio è promosso, come in altri comuni in Val di Vara, grazie a Regione, Comune della Spezia e Isforcoop. Si possono chiedere piccoli servizi quotidiani, in particolare per persone anziane: spesa, medicinali, pagamento bollette. La sede è nell’ex scuola “Dialma Ruggiero”.



Per info, telefonare al numero 324.0210239.