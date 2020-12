A Fossitermi luci accese sul Natale, le idee regalo dalla bottega sotto casa

La Spezia - “Il Natale 2020 sarà sicuramente molto diverso dai precedenti, ma tutti noi speriamo che il suo spirito riesca a rimanere intatto. Purtroppo, questo periodo, colpito dalla pandemia ancora in corso e dalle conseguenti restrizioni, continua a pesare sul commercio del quartiere di Fossitermi e sui suoi abitanti”. Esordisce così il Comitato Fossitermi della Spezia annunciando un’iniziativa che coinvolgerà il tessuto economico del quartiere.

“Nonostante tutto, questa parte della città riesce a rimanere viva - proseguono -, grazie ai commercianti e alle associazioni sportive che, continuando a tenere aperte le proprie saracinesche, danno luce, vita e anche sicurezza al quartiere e ai cittadini. Residenti che, nonostante le restrizioni economiche del periodo, rimangono fedeli ai negozianti della zona. Per questo motivo, noi dell’associazione “Comitato Fossitermi” abbiamo unito le forze a quelle della maggior parte di queste realtà del quartiere, per portare avanti una preziosa iniziativa volta a sostenerlo”.

“Grazie a “Fossitermia luci accese – Christmas Edition - Acquista nel tuo quartiere una idea regalo per Natale” a partire da giovedì 10 dicembre, i cittadini che avranno il piacere di fare un regalo “giusto”, potranno comperare uno o più voucher presso tutte le attività commerciali aderenti - spiegano -. Si tratta di buoni che potranno essere spesi presso lo stesso punto vendita e daranno la possibilità, a chi li riceve, di acquistare ciò che preferisce”.

“Speriamo vivamente che questa sia la prima di tante altre iniziative - concludono -, volte a rendere vivo e partecipe un quartiere che desidera essere…sempre con le luci accese e soprattutto unito”. I punti vendita aderenti saranno riconoscibili da una locandina affissa sulla vetrata.



(foto: repertorio)